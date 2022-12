Drogue: deux ans de prison pour un homme de Saint-André-LeBlanc

Un homme de 51 ans de Saint-André-LeBlanc a écopé d’une peine d’emprisonnement de deux ans à la suite d’une enquête en matière de trafic de drogue.

En juin, le Groupe provincial de réduction de la criminalité (GPRC) de la GRC a entrepris une enquête sur le trafic de drogues à Saint-André-LeBlanc. Le 15 juin, les membres du GPRC ont exécuté un mandat de perquisition dans une résidence de la route 945, avec l’aide de membres du Détachement de Shediac de la GRC.

Les policiers ont saisi une carabine de calibre 22, une importante quantité d’une substance qui serait de la cocaïne, de l’argent comptant et des objets associés au trafic de drogues.

Le 16 juin, Kevin René Leger a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone, et a été accusé de possession d’une arme à feu pendant une interdiction. Il a été mis en détention.

Le 19 octobre, Kevin René Leger a plaidé coupable à des accusations de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession d’une arme à feu sous le coup d’une interdiction et de possession non autorisée d’une arme à feu. Il a été condamné à purger une peine de deux ans de prison.

À sa sortie de prison, il lui sera interdit de posséder des armes à feu pour le reste de sa vie et il devra fournir un échantillon d’ADN.