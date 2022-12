Écoles francophones: des besoins criants mais ignorés par le gouvernement Higgs

Des acteurs francophones du milieu de l’éducation continuent de plus belle à fustiger les récentes annonces du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en matière d’investissements dans le réseau des écoles publiques du Nouveau-Brunswick.

Ceux-ci estiment que le financement de 110 millions $ prévu pour de nouveaux projets d’amélioration, de réparations et de construction de nouvelles écoles fait bien peu de place aux établissements du réseau scolaire francophone.

La mesure comprend la construction de nouvelles écoles à Shediac Cape, à Campbellton et à Saint-Jean, mais aucune en milieu francophone.

«Le seul argent que l’on voit est celui pour achever le projet de la nouvelle école francophone Claudette-Bradshaw qui doit ouvrir en 2023 à Moncton», déplore Michel Côté, le président du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud (DSFS).

«C’est une déception parce qu’il y a énormément de besoins dans notre district scolaire en raison de l’importance croissance. On parle uniquement cette année de 700 nouveaux élèves dans nos écoles, dont plusieurs nouveaux arrivants.»

Selon lui, divers projets ayant pourtant obtenu l’aval du gouvernement et fait l’objet d’annonces n’ont jamais obtenu de financement et vu le jour jusqu’à maintenant.

«Un problème majeur se dessine d’ici les prochaines années avec des parcs à roulottes un peu partout dans les écoles, ce qui n’est pas idéal comme milieu d’apprentissage. On ne s’équipe pas bien du tout pour pouvoir répondre aux besoins futurs des élèves», affirme Michel Côté.

«Les besoins du DSFS ne sont tout simplement pas considérés par le gouvernement», a ajouté celui qui est aussi le représentant de la communauté francophone de Saint-Jean depuis plusieurs années.

Toujours selon lui, le recours à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité n’est pas à écarter.

Des besoins différents, mais tout aussi pressants dans le Nord

Au District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE), ce n’est pas le manque d’espace qui inquiète le plus, mais plutôt l’état des infrastructures scolaires qui sont jugées désuètes par les autorités.

«Ça fait plusieurs années qu’il n’y a pratiquement rien pour les écoles d’ici. Avec les surplus faramineux du gouvernement provincial, on aurait pu s’attendre à un peu plus et voir des dossiers qui traînent se régler», a indiqué Ghislaine Foulem, la présidente du Conseil d’éducation du District du DSFNE.

«Nos infrastructures sont vieillissantes, elles dépassent souvent les 50 ans et ne répondent pas aux normes en vigueur. Il y a des projets devant être complétés depuis un certain temps qui n’ont pas abouti, comme à la polyvalente W.-A. Losier à Tracadie. C’est un non-sens.»

Selon elle, si rien n’est fait pour améliorer les installations scolaires, celles-ci tomberont en ruine dans un avenir pas si lointain.

«C’est comme si l’on n’existait tout simplement pas!», a lancé Ghislaine Foulem lors d’un entretien accordé à l’Acadie Nouvelle.

«Décevant et préoccupant»

L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) digère également mal les récentes annonces du gouvernement touchant les écoles de la province.

Selon l’organisme, le gouvernement dit souhaiter des milieux sains et propices à l’apprentissage, tout en manquant à son devoir d’améliorer les infrastructures scolaires.

«C’est très décevant et préoccupant… Sommes-nous dans l’ordre des économies de bout de chandelle?», a déclaré Chantal Varin, la directrice générale de l’AFPNB.

Selon elle, Fredericton tend à vouloir déconstruire ce que les districts scolaires, les parents et les communautés veulent bâtir.

«On ne permet pas une pleine gouvernance par les parents dans nos systèmes éducatifs, même si cette gouverne assure la meilleure qualité de nos services scolaires et de garde d’enfants.»

Questionné à son tour, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a défendu sa gestion des demandes de projets d’immobilisations majeures formulées par les différents districts scolaires de la province.

«Ces demandes sont évaluées et classées d’un point de vue provincial à l’aide de l’analyse multidimensionnelle quadruple bilan. Cet outil apporte une approche prudente et équilibrée dans l’évaluation des besoins et l’établissement de plan de renouvellement d’infrastructure scolaire à long terme», a déclaré Morgan Bell, porte-parole du ministère.

L’analyse des demandes est basée sur des faits qui inclut entre autres l’état des bâtiments en question, le niveau d’inscription d’élèves et la tendance des taux d’inscription, a tenu à préciser le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.