Incendies criminels: le Nouveau-Brunswick a un des taux les plus élevés au pays

Le Nouveau-Brunswick affiche l’un des taux d’incendies criminels et d’homicides liés à un incendie les plus élevés parmi les provinces canadiennes.

Des données colligées par Statistique Canada font état d’un taux de 46 incendies criminels par 100 000 habitants déclarés au Nouveau-Brunswick par la police entre 2012 et 2021.

Il s’agit d’un taux près du double de la moyenne canadienne qui se situe à 26 incendies criminels par 100 000 habitants.

Seuls le Manitoba et la Saskatchewan ont enregistré des taux plus élevés que celui observé au Nouveau-Brunswick, avec respectivement 61 et 65 incendies criminels par 100 000 habitants.

Il est bon de préciser que les villes de Moncton et Saint-Jean ont enregistré en 2021 un taux bien en deçà de la moyenne provinciale des dernières années.

Dans son analyse, l’agence fédérale fait état de 95 000 affaires d’incendie criminel et de 2243 victimes d’affaires d’incendie criminel violent au pays entre 2012 et 2021, un phénomène qui serait à la hausse depuis 2018.

Au Nouveau-Brunswick, le Bureau du prévôt des incendies souligne dans son rapport annuel que le nombre de sinistres a grandement augmenté entre 2019-2020 et 2020-2021, passant de 2739 à 3831.

Ces données comprennent les incendies de nature criminelle et accidentelle. Le nombre d’enquêtes menées par les prévôts régionaux est toutefois beaucoup moindre, se chiffrant à 148 en 2020-2021.

La GRC au Nouveau-Brunswick a tenu à nuancer le contenu de l’étude menée par Statistique Canada, mettant en lumière le fait que le nombre d’incendies criminels a sensiblement diminué au cours des trois dernières années, passant de 361 en 2019 à 324 en 2021 sur son territoire.

«Un dossier d’incendie criminel revêt toujours une grande importance pour la GRC, qui collabore étroitement avec le Bureau du prévôt des incendies lors d’enquêtes. Les effets peuvent être dévastateurs, il peut y avoir blessures, mort de personne et dommages matériels importants», a souligné Hans Ouellette, porte-parole de GRC.

Selon lui, il est aussi bon de faire la distinction entre les différentes catégories de délits liés aux incendies criminels, qui peuvent comprendre ceux visant les personnes et les biens et les autres qui relèvent plus de la fraude.

«Il y a des gens qui font brûler leur maison uniquement pour toucher un montant de son assureur et qui ne souhaitent pas faire de mal à quiconque, il y a une certaine différence avec ce genre de crime qui est cependant difficile à chiffrer», a indiqué le caporal Ouellette.

Dans son étude, Statistique Canada note également que la grande majorité des auteurs d’un incendie criminel sont de jeunes hommes et des garçons et que les femmes et les filles victimes d’un incendie criminel violent sont beaucoup plus susceptibles d’avoir déjà eu une relation avec l’auteur présumé du crime.