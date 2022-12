Mondial de hockey junior: Moncton n’a pas l’intention de cacher l’itinérance

L’itinérance et la pauvreté extrême sont de plus en plus visibles dans le Grand Moncton.

Plusieurs intervenants du milieu politique, mais aussi économique veulent prendre le taureau par les cornes pour tenter d’apporter des solutions concrètes à ces problèmes qui touchent de nombreuses personnes.

Une rencontre en ce sens a eu lieu, mardi à Fredericton.

Plusieurs groupes, dont Downtown Moncton et la Chambre de commerce du Grand Moncton ont participé à cette réunion, qui regroupait également les maires de Moncton, Riverview et Dieppe, le premier ministre Blaine Higgs, de même que les députés Greg Turner, Daniel Allain, Ernie Steeves, Bruce Fitch et Sherry Wilson.

Plusieurs sujets ont été abordés, dont la criminalité, la mendiance, le squatting, la santé mentale et les logements abordables.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, mentionne que la communication et la coopération entre les différents paliers de gouvernement et la communauté d’affaires représentent le point de départ pour trouver des solutions concrètes.

«Nous voulons démontrer aux gens d’affaires du centre-ville de Moncton qu’on les a écoutés et qu’on travaille avec la municipalité pour s’attaquer au problème. On ne va pas apporter des solutions à 100%, mais on va certainement travailler fort pour aller le plus loin possible», explique le député de Moncton-Est.

Son collègue Greg Turner affirme qu’il n’est aucunement question de cacher ces problèmes à l’approche du Championnat mondial de hockey junior (qui se déroulera à Moncton pendant la période des Fêtes), mais plutôt de le régler.

«Nous connaissons bien les défis auxquels Moncton fait face. La communauté d’affaires a demandé notre aide et nous avons répondu à cet appel afin de leur offrir les services dont ils ont besoin, qu’on parle de logements ou d’endroits pour se réchauffer durant l’hiver», raconte le député de Moncton-Sud.

«Ce fut une rencontre très positive. C’est vraiment bien de voir tout le monde travailler vers un objectif commun.»

Il affirme que la volonté d’aider les plus démunis est réelle et qu’il ne s’agit pas de pousser les problèmes sous le tapis, alors que des visiteurs du monde entier s’apprêtent à envahir le centre-ville.

«Il n’est pas question de rien cacher. Nous allons amorcer un processus pour régler le problème. Il y aura un plan à court terme et un autre à plus long terme.»

Greg Turner veut s’assurer que ces rencontres vont produire des résultats concrets.

«Nous allons nous rencontrer sur une base régulière pour évaluer les progrès et le travail qui reste encore à faire. Nous nous sommes engagés à poursuivre le travail en équipe pour identifier des solutions concrètes.»

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, se dit heureux de voir tout ce beau monde travailler ensemble.

«Je pense que la réunion a permis d’avoir une discussion franche avec le premier ministre et plusieurs députés de la région. On voulait être là pour appuyer la démarche amorcée par la communauté d’affaires, mais aussi pour avoir des réponses du gouvernement à propos du processus entamé par le ministère du Développement social», souligne-t-il.

«Des actions concrètes sont déjà en train d’être mises en place. Tout se fera sur une base graduelle, mais je suis vraiment confiant que le message a bien passé et que nous allons réussir à améliorer la situation», ajoute le maire.

«C’est un problème qui est très complexe, tout le monde le reconnaît. C’est certain qu’on ne pourra pas tout régler en quelques mois. Ça va prendre quelques années et beaucoup d’argent.»

Malgré tout, Yvon Lapierre se dit confiant de voir des résultats rapidement.

«On sait que la question de l’itinérance ne va jamais disparaître, mais on veut avoir un bon système en place pour aider ces gens-là. En bout de ligne, on souhaite sauver des vies.»

La prochaine rencontre est prévue pour janvier 2023.