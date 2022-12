Inflation: la prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture prolongée

Le gouvernement provincial prolonge un programme qui fournit une aide financière aux personnes et aux familles admissibles qui doivent faire face à la hausse du coût de la vie.

Une deuxième série de paiements effectués en vertu de la prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture permettra d’allouer une somme de 22 millions $, par l’entremise de paiements de 225 $ aux personnes à faible revenu, y compris les personnes âgées, ou de 450 $ aux familles.

Le financement sera distribué aux clients actuels du ministère du Développement social qui reçoivent déjà de l’aide des programmes sociaux ou des programmes de logement, ainsi qu’à certains clients du Programme de soutien aux personnes ayant un handicap. De plus, les personnes âgées qui demandent et reçoivent la prestation pour personnes âgées à faible revenu de 2022 recevront automatiquement la prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture.

La première prestation d’urgence pour le carburant et la nourriture, qui a été annoncée en juin, a permis de distribuer 20,1 millions $ à plus de 69 000 ménages.