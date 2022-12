La nouvelle carte électorale provinciale ne fait pas l’unanimité à Champdoré

Le rapport préliminaire de la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation n’est pas passé inaperçu dans la nouvelle ville de Champdoré.

Le nouveau maire suppléant de Champdoré, Marc Babineau, a présenté une motion à ce sujet lors de la toute première rencontre extraordinaire du conseil municipal, jeudi soir.

Il a été résolu que le conseil municipal de Champdoré entame un processus de consultation publique à deux niveaux: en invitant la population à fournir des commentaires et questions par écrit ou par courriel à la municipalité, et en invitant la population à une consultation publique en personne, avant le 15 janvier.

Pour la nouvelle municipalité, le travail commence maintenant.

Le 15 janvier est la date butoir que la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation a établie pour recevoir des commentaires et des questions.

Selon le rapport préliminaire de la Commission, présenté lundi à l’Assemblée législative, l’ensemble de la nouvelle municipalité de Champdoré fera partie de la circonscription désignée sous le nom de Champdoré-Moncton-Irishtown-Lakeville.

Cette circonscription englobe le sud du comté de Kent, jusqu’aux parties est de la Ville de Moncton, à proximité du Costco.

L’ancien village de Saint-Antoine fait actuellement partie de la circonscription de Kent-Sud qui comprend la ville de Bouctouche, les communautés de Cocagne, Notre-Dame, Sainte-Marie–de-Kent, Saint-Norbert, Saint-Paul et quelques autres localités.

«Je trouve ça un peu bizarre que l’on fasse partie de cette région, a admis le conseiller Eugère Cormier, en parlant de la circonscription nouvellement proposée. Je regardais les principes qu’ils ont donnés pour faire la sélection. L’un d’entre eux parle de communautés d’intérêt commun. Alors je me questionne.»

Le nouveau conseiller Léandre Bastarache souhaite rester dans la circonscription de Kent-Sud.

«Il faut vraiment connaître le pouls de la population et la seule façon de faire ça, c’est par une consultation publique en bonne et due forme», a établi Marc Babineau.

«On va laisser la population nous guider. Je pense que c’est la façon dont le conseil devra opérer, surtout que c’est un sujet provincial mais qui touche les municipalités. On va tout simplement jouer un rôle de porteur du vouloir de la population», a exprimé le maire suppléant.

Il a évoqué la possibilité de tenir la consultation publique le 5 janvier, selon la disponibilité des salles, mais la date n’a pas encore été déterminée.

«C’est quelque chose de nouveau qui se présente à nous comme élus et on a la

responsabilité de voir à ça», a informé le maire de Champdoré, Jean-Pierre Richard.

La date de présentation d’un rapport pour la région devant la Commission sur la délimitation a été fixée au 12 janvier. Celle-ci aura lieu dans le cadre de la deuxième série d’audiences publiques qui se dérouleront uniquement de façon virtuelle du 11 au 14 janvier.

Du côté de Kent-Sud

«Il y a eu des changements qui sont surprenants, a fait remarquer le député de Kent-Sud, Benoît Bourque. Maintenant, c’est une Commission indépendante. On me dit que c’est une première ébauche et qu’il y a la possibilité de refaire des modifications.»

Il rappelle qu’il y a 10 ans, lors de l’ancien redécoupage, il y avait eu des changements substantiels.

«Il y a eu des modifications importantes qui ont été faites entre l’ébauche et la version finale», a fait savoir le député libéral.

Il encourage toutefois les gens à faire part de leurs préoccupations en rapport aux changements proposés.

«Je peux te dire que j’ai adoré représenté la population de Champdoré pour les huit dernières années», a-t-il assuré.

Cérémonie d’assermentation

Jeudi a marqué l’assermentation des nouveaux membres du conseil municipal de Champdoré. À tour de rôle, les sept nouveaux conseillers, puis le maire, ont prêté serment. Quelques-uns l’ont fait sur une bible datant de 1895.

Des anciens maires du Village de Saint-Antoine étaient présents afin d’assister à ce moment historique, soit la mairesse Roseline Maillet, ainsi que Ronald Cormier et Ricky Côté.