Nouvelles constructions: une autre année record à Dieppe

Le développement économique de Dieppe semble sans fin.

La municipalité dirigée par Yvon Lapierre vogue de record en record depuis quelques années au niveau des nouvelles constructions.

En 2021, la municipalité a émis pour 101 millions $ de nouveaux permis de construction.

À la fin de novembre 2022, ce chiffre était déjà de 115 millions $.

Trois nouveaux projets majeurs ont été annoncés cette semaine.

Le premier, d’une valeur de 6,3 millions $, sera érigé sur la rue Anglehart, dans le Parc d’affaires.

Un projet immobilier commercial d’une valeur de 2,6 millions $ à 3,7millions $ verra le jour au coin du boulevard Dieppe et de la rue Ruffin, dans le coin de la Coop IGA.

Enfin, un troisième projet de 1,5 million $ permettra à l’entreprise Global Pet Foods de développer un neuvième magasin dans les Maritimes.

«Le développement qu’on retrouve sur la rue Anglehart est surtout commercial, industriel léger ou encore des édifices à bureaux», explique le directeur du développement d’affaires, Robert O’Toole.

«Il s’agit principalement d’espaces qui seront offerts en location.»

Selon Louis Godbout, directeur général d’Expansion Dieppe, ces résultats spectaculaires sont le fruit d’un développement qui a été planifié depuis longtemps.

«Le développement économique se fait à long terme. Cette vision de notre Corporation du développement économique, notamment pour le Boulevard Dieppe, date de la fin des années 1990», explique-t-il.

«Les gens qui étaient là à ce moment ont fait un travail formidable, qui nous permet de récolter les fruits. On les traitait d’irréalistes parce qu’ils avaient cette vision incroyable. Mais aujourd’hui, on est là.»

Au fil des ans, le profil du développement immobilier a beaucoup changé à Dieppe. La démographie est différente, les besoins aussi.

«Les résidences unifamiliales sont un peu moins en demande que par le passé. Les gens se tournent plus vers le multirésidentiel. C’est une bonne chose, parce que nous avons présentement une pénurie de logements», explique Louis Godbout.

«Tous les services municipaux sont en bon état. En fait, nous sommes classés parmi les meilleurs au pays à ce niveau. Ça nous permet d’attirer beaucoup d’investisseurs privés. Pour les citoyens, ça donne une belle qualité de vie, partout à travers la ville.»

Les gens peuvent dorénavant vivre, travailler et s’amuser au centre-ville avec tout ce développement, mentionne le directeur général d’Expansion Dieppe.

«Ils n’ont plus besoin d’utiliser leur voiture, pour aller à la pharmacie, au marché,au gymnase, à la banque, au restaurant ou prendre une bière», précise-t-il.

Plusieurs autres projets importants n’ont pas encore été annoncés, ce qui laisse présager une autre grosse année en 2023, et ce, malgré la hausse de l’inflation, du coût de la vie et d’une possible récession qui semble pointer à l’horizon.

«Nous n’avons eu aucun projet qui a été annulé jusqu’à maintenant. On a vu certaines personnes attendre que le marché devienne un petit peu moins chaud en termes de coûts de construction et qui repousse leurs projets de construction», soutient Louis Godbout.

«C’est certain que les taux d’intérêt ont augmenté, mais la demande est encore là parce que la croissance démographique est encore là.»