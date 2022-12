Racisme systémique: un rapport qui laisse les Autochtones sur leur faim

Le rapport de la commissaire Dre Manju Varma contient 86 recommandations destinées à lutter contre le racisme systémique au N.-B. La recommandation de déclencher une enquête publique sur le racisme systémique, comme le demandaient les communautés autochtones, ne s’y trouve pas.

Des groupes autochtones ont demandé la tenue d’une enquête publique sur le racisme systémique envers les autochtones dans le système de justice au Nouveau-Brunswick dans la foulée de la mort de Rodney Levi et de Chantel Moore aux mains de la police, il y a deux ans.

C’est en réponse à ces événements que le gouvernement a mis sur pied la commission sur le racisme systémique du N.-B.

Les chefs mi’kmaqs de la province avaient publié une ébauche du rapport en juin. Ils craignaient de l’ingérence politique du gouvernement provincial dans le travail de la commission, ce que la ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, a nié. Les chefs autochtones ont par la suite refusé de participer aux travaux de la commissaire.

Bien que la commissaire Manju Varma recommandait une enquête publique dans cette ébauche de rapport, cette recommandation ne se trouve pas dans son rapport final dévoilé vendredi.

Interpellée à expliquer ce changement, la Dre Manju Varma affirme que ces enquêtes auraient dû être déclenchées immédiatement, à l’été 2020, lorsque ces personnes autochtones ont été tuées.

«Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le système judiciaire ont échoué à ce moment-là, et j’ai dit ça publiquement.»

Mais la situation a maintenant changé deux ans plus tard, et «l’environnement est différent», selon elle. Elle affirme par exemple que des «tribunaux alternatifs» ont vu le jour dans des communautés autochtones.

Elle dit qu’environ le tiers de ses recommandations concernent les peuples autochtones, et que l’une d’entre elles mènerait à la création d’un groupe de travail cogéré par les communautés autochtones et noires pour éliminer le racisme systémique dans les services de police du N.-B. «Ça provoquera tout de même un examen du système juridique», dit-elle.

La Dre Varma recommande également que les noms racistes de certains endroits au N.-B. soient changés rapidement. Le gouvernement Higgs évalue les noms d’endroits tels que le DSL de «Squaw Cap» depuis plus d’un an, mais le dossier piétine.

La commissaire veut aussi que les processus d’intégration et de reconnaissance des acquis des immigrants soient simplifiés.

Pas assez selon les chefs autochtones

Selon Alan Polchies, chef de la première nation de Sitansisk (St. Mary’s), il s’agit d’un retour à la case départ, et le cri du cœur des communautés autochtones a été «ignoré» par le gouvernement Higgs.

«Le gouvernement Higgs a engagé Manju Varma et a constitué son équipe sans représentation autochtone. Le premier ministre s’est assuré que le mandat de la commission soit si large que les résultats ont été dilués», indique-t-il.

Dans un communiqué, les chefs de la nation Wolastoqey du N.-B. indiquent que l’idée d’un groupe de travail sur le racisme systémique avait déjà été proposée par Higgs en 2020, et que les autochtones l’avaient rejetée.

«Ce qui a été présenté aujourd’hui par la Commissaire sur le racisme systémique est une version diluée du rapport d’étape, et reflète davantage la perspective du gouvernement que celle des peuples autochtones», déplorent les chefs mi’kmaqs de la province dans un communiqué de l’organisme Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc.

L’opposition reste sur sa faim

Le chef du Parti vert, David Coon, s’est dit déçu que cette recommandation était absente du rapport. Il estime toutefois que la Dre Varma a fait d’autres recommandations importantes, dont celle de créer un organisme gouvernemental, comme un commissariat, pour superviser l’élimination du racisme systémique.

«J’aimerais que le premier ministre se dise d’accord, dès aujourd’hui, pour aller de l’avant avec cela.»

David Coon est resté sur sa faim. Ni Blaine Higgs ni sa ministre des Affaires autochtones, Arlene Dunn, n’ont répondu à des demandes d’entrevue vendredi après-midi.

Un communiqué du gouvernement a simplement indiqué qu’ils ont reçu le rapport.

La chef du Parti libéral, Susan Holt, affirme que le travail de la commissaire a mené à des recommandations importantes, mais elle espère que le gouvernement prendra ses responsabilités et qu’il répondra au rapport.

«Est-ce que ce sera un autre rapport sur la Loi sur langues officielles qui est reçu par le gouvernement puis qui demeure sans réponse pendant un an? Ou est-ce qu’ils vont prendre l’information au sérieux et y répondre ponctuellement et respectueusement?»

Elle affirme aussi que certains éléments du rapport ont été «colonialisés» par rapport à ce que demandent les peuples autochtones. Par exemple, on y retrouve la recommandation de changer le nom de la rivière Saint-Jean à «Wolastoq Saint-Jean», pas seulement «Wolastoq» comme le demandent les communautés Wolastoqey.

Le chef du Parti vert, David Coon, a fait remarquer sur Twitter que le rapport a été publié la même journée que la clôture des travaux parlementaires d’hiver. Le gouvernement Higgs n’a donc pas eu à faire face à la période de questions à la suite de sa publication.