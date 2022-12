Soulèvement au Pérou: «On a hâte que ça finisse»

Un couple d’Acadiens, Marc Poirier et Marie-Renée Duguay, ont eu peur de se trouver coincés au Pérou, où de violentes manifestations ont éclaté après la destitution et l’emprisonnement de l’ex-président du pays, Pedro Castillo.

«On prend ça relax, même si on est dans une drôle de situation», a raconté de son hôtel à Cuzco le journaliste originaire de Caraquet, Marc Poirier, vendredi midi.

Le résident de Moncton est arrivé au Pérou pour des vacances le 10 décembre avec sa compagne, Marie-Renée Duguay.

Or, le parlement péruvien avait voté trois jours auparavant la destitution du président Pedro Castillo. La chute du dirigeant est survenue après des mois d’instabilité politique et une accumulation d’enquêtes pour corruption, selon le Courrier international.

«Ça m’a chicoté, a évoqué M. Poirier. Mais c’était dur de prédire ce qui allait se passer. Le gouvernement du Canada n’avait pas émis de contre-indication. Personne ne pensait que ça allait prendre cette tournure-là.»

Des milliers de manifestants ont contesté l’arrestation de M. Castillo et ont bloqué le pays. Les troubles, qui ont fait des morts et des blessés, ont notamment commencé dans le sud du Pérou, où se trouvent M. Poirier et Mme Duguay.

Le 12 décembre, la nouvelle présidente, Dina Boluarte, a décrété l’état d’urgence dans la région. Trois jours plus tard, elle a étendu la mesure dans tout le pays pour une durée de 30 jours, afin de permettre aux forces armées de participer au maintien de l’ordre.

«Les autobus et les trains ne fonctionnent plus, a témoigné M. Poirier. Les manifestants bloquent les routes. Ils ont aussi essayé d’entrer dans l’aéroport de Cuzco. Ils ont échoué, mais les vols ont quand même été annulés. Ç’a été la même chose dans trois ou quatre autres endroits dans la région.»

Le touriste a indiqué aussi que la circulation était de plus en plus difficile en ville à cause des manifestations qui se déroulaient plusieurs fois par jour. Elles commençaient souvent dans la zone où se trouvait son hôtel.

«Nous pouvons quand même marcher et aller au restaurant, a remarqué M. Poirier. Les vendeurs de rue sont là et les commerces sont ouverts.»

Il était censé repartir au Canada le 30 décembre.

«C’est l’incertitude qui est le pire, a exprimé M. Poirier. Nous avons hâte que ça finisse. Mais pour l’instant, tout va bien. Nous sommes dans un hôtel calme. Nous n’avons pas un haut niveau d’anxiété. Nous essayons de prendre tout ça avec philosophie: nous sommes déjà chanceux d’avoir vu le Machu Picchu!»

Vendredi midi, environ 5000 touristes étaient bloqués dans la ville de Cuzco. L’aéroport international de la ville était fermé depuis lundi. Pendant ce temps, au Machu Picchu, une citadelle inca installée dans les hauteurs des Andes, quelque 200 touristes avaient quitté la zone à pied, longeant la voie de chemin de fer pour rejoindre la ville d’Ollantaytambo, à 30 km, où les attendaient des autocars, selon l’Agence France-Presse (AFP).

«On s’est inscrit à l’ambassade pour recevoir des informations, a indiqué M. Poirier. Nous n’avons pas reçu grand-chose jusqu’à maintenant, à part des consignes de prudence. Évidemment, personne n’a de solution pour les touristes, parce qu’il n’y a pas de moyens de transport.»

Heureusement, il a appris que les vols ont repris à l’aéroport de Cuzco vendredi soir. Il a réussi à obtenir des billets d’avion pour Lima, la capitale du Pérou, d’où il espère pouvoir quitter le pays sud américain.