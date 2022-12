Un moment historique pour Vallée-des-Rivières

La nouvelle municipalité de Vallée-des-Rivières a tenu la toute première réunion publique de sa jeune histoire, mercredi, à l’édifice municipal de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Tout juste avant, il y a eu l’assermentation des membres du nouveau conseil municipal qui aura comme première mairesse, Lise Roussel, qui occupait cette fonction au sein de la ville de Saint-Léonard.

Jacques Girard, Irène Gagnon-Levesque, Mario Ringuette, Bruce Desjardins, Jean-Paul Soucy, Paul Roy, Luc Martin et Annick Bellefleur ont aussi été assermentés en tant que conseillers(ères) de la nouvelle municipalité.

La mairesse de Vallée-des-Rivières a avoué qu’il s’agissait d’un moment émouvant , mais aussi stressant.

Elle n’a toutefois pas caché sa joie à l’idée de faire partie de l’histoire de la communauté qui regroupe l’ancien village de Sainte-Anne-de-Madawaska, l’ancienne ville de Saint-Léonard, ainsi que les districts de services locaux de Saint-Léonard, Sainte-Anne, Notre-Dame-de-Lourdes, Siegas, Saint-Léonard Parent et Poitiers.

«J’aime ça débuter des choses nouvelles et accomplir des choses qui sont hors de l’ordinaire.»

Bien qu’elle reconnaisse qu’il existait déjà un grand sentiment de collaboration au sein des communautés qui se regrouperont officiellement en janvier, Mme Roussel veut tout de même prendre le temps de bien consulter ses conseillères et conseillers et d’obtenir le pouls de la population à la suite de cette amalgamation.

«Je veux prendre le temps de connaître mes conseillers. Suite à ça, j’aimerais qu’ils aillent dans leurs quartiers respectifs pour s’introduire aux gens.»

La mairesse invite d’ailleurs les gens à s’informer davantage au sujet de cette fusion et de faire part au conseil municipal de leurs besoins.

«Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas été tellement informés. Il y en a qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas certaine qu’il y a eu assez de promotion dans les médias. Ce sera important d’ouvrir les voies de conversation pour savoir ce à quoi les citoyens s’attendent du nouveau conseil.»

Bien qu’elle reconnaisse que la superficie de Vallée-des-Rivières est passablement grande, elle souhaite parler au plus grand nombre de citoyens possible.

«Dans quelques semaines, je veux, moi aussi, faire le tour de la communauté et discuter avec les gens.»

L’un des grands défis pour le départ de cette nouvelle municipalité sera évidemment le budget. Pour cette année, les budgets des municipalités regroupées ont été validés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick à la suite du travail réalisé avec les comités de transition.

«Il faudra être très attentif au budget de cette année et il faudra faire attention à où l’on place nos sous (…) On verra combien d’argent on aura à travailler avec et on se fixera des priorités. Il faudra apprendre à dire oui, mais aussi à dire non», a ajouté Mme Roussel.

Même si le nouveau conseil municipal sera composé de gens ayant une certaine expérience en politique municipale, il y aura aussi quelques membres moins expérimentés. Pour Lise Roussel, cela peut toutefois être un atout.

«Des fois, les gens avec le moins d’expérience apportent les meilleures solutions, car ils n’ont pas été dans ce modèle-là de manière routinière. C’est un défi, oui, mais ça se surmonte assez bien.»

L’hôtel de Ville de Vallée-des-Rivières sera situé dans l’édifice municipal de Sainte-Anne-de-Madawaska. Il y aura tout de même des bureaux municipaux à Saint-Léonard.