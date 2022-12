Une facture salée pour des citoyens d’Edmundston

Certains résidents de la nouvelle municipalité d’Edmundston auront une facture plutôt salée à payer.

Le comité de transition local et le Service des finances ont présenté les budgets pour la prochaine année, en incluant l’arrivée du village de Rivière-Verte et d’une partie des DSL de Saint-Jacques et Saint-Joseph-de-Madawaska.

En plus d’une augmentation du taux de taxation de près de 4 cents pour chaque 100$ d’évaluation, les résidents de Rivière-Verte verront aussi leur facture d’eau et d’égout grimper de 225$ supplémentaires en 2023. Elle passera donc de 560$ à 785$.

Le directeur du Service des finances de la Ville d’Edmundston, Marco Daigle, reconnaît qu’il s’agit d’une augmentation substantielle. Il explique toutefois que cette décision était nécessaire afin d’atténuer l’impact des déficits accumulés à l’intérieur du budget destiné à ce secteur dans l’ancien village et nouveau quartier d’Edmundston.

«Les finances étaient dans une situation délicate. À court et moyen terme, ç’aurait été très difficile. Ça commençait à l’être. Il fallait que des actions soient prises.»

Selon M. Daigle, en raison de l’impact de l’inflation et d’un déficit accumulé de 98 000$ depuis 2018 – dont 42 000$ sont encore à rattraper pour les prochaines années – il était nécessaire d’apporter ces premiers ajustements.

«On en a mis 18 000$ dans le budget à rattraper (en 2023), mais il reste encore un 35 000$ qui n’est pas encore dans les budgets. Ça, on va le faire l’année prochaine et l’autre année probablement.»

Dans cette optique, le maire d’Edmundston, Eric Marquis, souhaite qu’un travail de collaboration se développe entre la Municipalité et ses nouveaux habitants afin de trouver différentes solutions.

«Il faut jaser avec les gens de la communauté pour leur expliquer pourquoi on en est rendu là aujourd’hui.»

De son côté, la mairesse sortante de Rivière-Verte et nouvelle conseillère municipale d’Edmundston, Lisa Parent, croit que cette situation était devenue inévitable. Selon elle, une décision de la sorte aurait été prise même sans le regroupement avec Edmundston.

«Les chiffres sont là, on ne peut pas les cacher. On avait déjà des déficits et le nombre de bris augmente. On fait du mieux que l’on peut, mais, à un moment donné, il faut se sortir la tête en dehors de l’eau.»

Selon elle, comme le réseau d’eau et d’égout continue à prendre de l’âge, il était nécessaire de commencer à s’attaquer au problème des finances afin de pouvoir améliorer le système éventuellement.

«On a déjà trois ou quatre bris depuis le mois de décembre (…) On a un réseau qui fonctionne, mais qui est vieux.»

Mme Parent s’attend évidemment à de vives réactions de la part des résidents de Rivière-Verte. Elle a toutefois indiqué que même cette plus récente augmentation ne permet pas à l’ancien village de se sortir complètement la tête hors de l’eau.

«Il faut que les gens comprennent que ce n’est pas la fusion qui a causé ça. C’est parce que l’on est endetté.»

Uniformisation des taux

Pour sa part, Edmundston a dû augmenter ses tarifs d’eau et égouts de 20$ pour contrer les effets de l’inflation.

En ce qui concerne les taux de taxation, le comité de transition était soumis à une augmentation maximum de 5 cents/100$ d’évaluation, à la demande du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Selon Marco Daigle, cela représente une augmentation de 75$ pour une maison d’une valeur de 150 000$.

En tenant compte de la péréquation avec les coûts partageables – ce qui inclut les services récréatifs et culturels, le service des incendies, le travail administratif et les frais législatifs – Rivière-Verte subira une hausse de son taux de taxes de 3,9 cents/100$ d’évaluation, ce qui le portera à 1,417$/100$ d’évaluation.

Les DSL qui ont été regroupés à Edmundston à la suite de la réforme de la gouvernance locale feront face à des augmentations de 5 cents/100$ d’évaluation (1,1674$/100$ pour le DSL de Saint-Jacques et 1,2586$/100$ pour le DSL de Saint-Joseph).

Les DSL de Saint-Jacques et de Saint-Joseph subiront des augmentations respectives de 15 cents et de 9 cents au cours des prochaines années afin de combler le rattrapage à réaliser du côté de la péréquation.

«(En termes de coûts partagés) Edmundston représente environ 92% de toute l’assiette globale. Il y a 2% pour Rivière-Verte, 7% pour le DSL de Saint-Jacques et 1% pour celui de Saint-Joseph. Tous les coûts administratifs, législatifs, de loisirs, de culture, de développement étaient principalement des coûts partageables. C’est comme ça que l’on a fait le calcul de la péréquation pour les prochaines années», a expliqué Marco Daigle.

Edmundston n’a pas eu à augmenter son taux de taxe pour 2023, lui qui est toujours à 1,635$/100$ d’évaluation.

Selon M. Daigle le conseil municipal d’Edmundston devra sûrement se pencher sur la question de l’uniformisation des taux de taxation sur l’ensemble de son nouveau territoire au cours des prochaines années.

À la suite de la fusion de 1998 à Edmundston, la Municipalité avait réussi à atteindre un taux de taxes égal dans tous ses quartiers en 2014.

M. Daigle avoue également que dans l’ensemble, la mise en place d’un budget à Edmundston en vue de l’année 2023 a été un exercice complexe qui a été entrepris en juillet.

«L’information entrait au fur et à mesure d’une semaine à l’autre alors les mois de septembre et octobre ont été de gros mois de travail pour se rendre à l’approbation des budgets par la province.»

Edmundston a présenté un budget total de 40,5 millions $ dans le fonds de fonctionnement général, de plus de 7 millions $ dans le fonds eau et eaux usées et de près de 35 millions $ dans le fonds d’électricité.

Plusieurs services dès le départ

Les nouveaux résidents d’Edmundston pourront se prévaloir de plusieurs services dès le début de l’année 2023.

Outre les loisirs et le volet culturel, le service d’urbanisme, qui comprend la livraison des permis de construction, ne relèvera plus de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest dans les secteurs annexés à la ville.

Le service des incendies est un autre service qui fera immédiatement l’objet d’une collaboration.

Les DSL seront toujours desservis par le gouvernement du côté des transports, ce qui inclut notamment les routes. Le secteur de Rivière-Verte fera toutefois partie des Travaux publics d’Edmundston.

Selon le maire, Edmundston souhaite consolider d’autres services dans le futur, principalement ceux de la police et de l’énergie.

La Ville s’attaquera avec vigueur au dossier d’Énergie Edmundston, elle qui souhaite desservir l’ensemble de son nouveau territoire en électricité. M. Marquis souhaite pouvoir s’entretenir avec les dirigeants d’Énergie NB le plus tôt possible.

«On veut certainement faire avancer ce dossier plus rapidement, car si on regarde la fusion de 1998, ç’a pris 12 ans avant qu’Énergie NB nous permette d’aller chercher tous ses clients. On n’est pas prêt à attendre aussi longtemps cette fois-ci.»

Pour ce qui est du service de police, le maire Marquis est persuadé que la Force policière d’Edmundston sera en mesure de desservir le nouveau territoire. Il souhaite que ce soit le cas d’ici janvier 2024.