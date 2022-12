Beaucoup de questions en suspens chez les Tigres de Campbellton

Si vous vous demandez qui est le directeur général de la Ligue de hockey junior des Maritimes qui va se ronger le plus les ongles dans les prochaines semaines, il y a de bonnes chances que Charles LeBlanc soit le malheureux élu. La raison est fort simple, les Tigres de Campbellton sont l’équipe possédant le plus de joueurs de 18 ans ou moins qui ont un impact majeur au sein de leur formation.

Plus inquiétant encore, trois des jeunes surdoués des Tigres (15-8-5), Kiefer Lyons, Ryan Hackett et Ethan Dollemont sont des espoirs des Wildcats de Moncton qui, comme vous vous en doutez bien avec les récentes annonces, ont finalement décidé de se ranger du côté des vendeurs. Le directeur des opérations hockey des Wildcats Ritchie Thibeau vient d’ailleurs de transiger deux défenseurs, Francesco Iasenza et Thomas Darcy.

Et comme Hackett et Dollemont sont eux aussi des arrières et qu’ils ont déjà un brin d’expérience dans la LHJMQ, on peut comprendre Charles LeBlanc de se poser des questions. Justement, Hackett a affronté le Titan d’Acadie-Bathurst, samedi soir.

«J’ai discuté avec Ritchie, samedi matin, et il m’a confirmé que les plans concernant Hackett étaient davantage pour l’année prochaine. Mais ça, c’était samedi matin. Les choses ont peut-être changé depuis. Ça change vite parfois dans la LHJMQ. Jusqu’à samedi matin, je croyais vraiment que les Wildcats allaient être des acheteurs modérés», révèle LeBlanc, qui craint aussi de voir un club junior majeur faire une œuvre à son joueur de 20 ans Dawson Stairs.

La question a été posée à Thibeau concernant Hackett et Dollemont et ce dernier a fait savoir que LeBlanc n’avait pas à s’inquiéter.

En attendant, le d.g. des Tigres s’accordera quelques jours de repos avant de reprendre le boulot en vue de la reprise des activités de la LHM, le 30 décembre. L’ultime période des transactions, elle, reprendra toutefois le 1er janvier.

«Nous aurons alors neuf jours pour faire des changements. Ça ne nous donne pas tellement une grosse marge de manœuvre parce qu’il n’y a jusqu’ici qu’une seule formation qui s’est annoncée comme vendeuse, soit les Red Wings de Fredericton (11-14-2). Les 11 autres clubs de la ligue n’ont rien annoncé comme quoi ils seront des vendeurs», signale LeBlanc, qui entend jeter un regard intéressé sur la liste des joueurs de 19 et 20 ans qui seront libérés cette semaine par les équipes de la LHJMQ.

Les Tigres affichent pour l’instant complet devant les buts. Ça devait aussi être la même chose au niveau des défenseurs, mais les récents développements avec les Wildcats pourraient changer la donne.

«Mon plan, pour le moment, c’est de me trouver un attaquant top-6 et un autre pour le troisième trio. Comme j’ai de la place pour un autre 20 ans et qu’il me reste encore trois cartes pour des joueurs importés, c’est possible que je regarde ailleurs dans le pays pour trouver ces attaquants», dit-il.

Questionné sur le début de la saison de son équipe, Charles LeBlanc s’est dit content, mais s’attendait quand même à plus.

«Je suis content, mais pas satisfait, confie LeBlanc. Ce que j’aimerais voir dans la deuxième moitié de saison, c’est un club qui va diminuer son nombre de revirements en zone neutre. Nous jouons parfois d’une façon trop individuelle et ça permet à l’équipe adverse d’en profiter pour prendre possession de la rondelle. Nous donnons beaucoup trop de bonnes chances de marquer aux autres équipes.»

À noter que les Tigres profiteront d’une plus longue pause que la majorité des équipes de la LHM, eux qui ne reprendront l’action que le 6 janvier, alors qu’ils recevront la visite des Rapides de Grand-Sault (14-12-0) au Centre civique Mémorial.

En bref… Le Blizzard d’Edmundston (18-10-1), fière de sa séquence de 12 victoires d’affilée, est une autre formation qui va manifester une certaine inquiétude d’ici à ce que les équipes de la LHJMQ ne confirment leur alignement pour la balance de la saison régulière. Ainsi, le Blizzard n’est pas sans savoir que le joueur de 20 ans Olivier Coulombe et le défenseur de 18 ans Jérémie Thibodeau, qui a demandé aux Saguenéens de Chicoutimi de l’échanger, pourraient très bien retourner dans le junior majeur… Les Rapides, de leur côté, ont déjà goûté à la dure réalité du junior A, alors que le Titan a fait savoir que le gardien Joshua Fleming avait été rappelé pour le reste de la campagne… Samedi, les Tigres ont baissé pavillon 6 à 5 en prolongation devant les Timberwolves de Miramichi (13-10-6). Le meilleur pointeur de la LHM Daryk Dubé-Plouffe a marqué le but vainqueur à la 33e seconde du surtemps avec son troisième filet de la soirée. Sam McKinney (1-1), Jacob Santerre (1-1) et Keiran Rennie ont été autres buteurs des T-Wolves. Jérémy Duhamel a obtenu deux passes. La victoire a été portée au dossier de Ryan Knight. Du côté des Tigres, Dawson Stairs (2-1), Ethan Dollemont (1-1), Connor Richard (1-1) et Justin David ont assuré la réplique. Le jeune Xavier Farrah a été fort occupé devant la cage des Félins du Restigouche en repoussant 50 des 56 rondelles dirigées vers lui…