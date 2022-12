Hélène Chouinard devra rembourser les 20 000$ dérobés au Festival Western de Saint-Quentin

Coupable d’avoir volé son ancien employeur, le Festival Western de Saint-Quentin, Hélène Chouinard a été condamnée à six mois d’emprisonnement dans la communauté. Elle devra également rembourser la totalité du montant dérobé.

La sentence est tombée lundi au Palais de justice de Campbellton.

Le 28 juin, Mme Chouinard a reconnu sa culpabilité à un chef d’accusation, soit d’avoir subtilisé une somme d’argent au Festival Western pour une valeur dépassant 5000$. On connait désormais le montant exact que l’accusée a admis avoir volé, soit 20 000$.

Le geste remonte à l’édition de 2015. En effectuant son bilan financier, le festival est alors confronté à un important déficit de 96 000$. Après vérifications, les organisateurs ont décelé des irrégularités financières dans les livres comptables. S’en est suivi une enquête interne et les soupçons ont pointé vers la trésorière de l’époque, Hélène Chouinard. Le dossier a été transmis à la GRC qui a déposé officiellement des accusations de fraude en 2020.

Selon la preuve énoncée par la Couronne, Mme Chouinard a avoué avoir dérobé des sommes d’argent liquide lors des dépôts à la banque. Elle aurait justifié ce geste par le souhait d’améliorer la qualité de vie de sa famille.

Au cours des derniers mois, la défense et la Couronne ont travaillé à résoudre l’affaire avec l’objectif d’éviter la tenue d’un procès. Lundi, le procureur de la Couronne, Me Louis Plourde, a fait état à plusieurs reprises de la coopération de l’accusé. Selon lui, il aurait été très difficile de prouver hors de tout doute l’implication de Mme Chouinard dans ce vol sans les aveux de cette dernière.

Âgée de 39 ans, Mme Chouinard travaille depuis 2018 au Parc provincial du Mont Carleton. Elle n’a aucun antécédent judiciaire.

Malgré ces bonnes notes, il a néanmoins ajouté que le geste en question avait causé des torts considérables à la communauté de Saint-Quentin, mais particulièrement au comité organisateur du Festival Western dont l’intégrité fut remise en question.

Rejet

D’un commun accord, les deux parties ont proposé à la juge, Johanne Durette, une condamnation avec sursis avec une période de probation de 24 mois. Durant celle-ci, l’accusée ne pourrait prendre part aux activités du Festival, contacter certains membres clés de cette organisation, et occuper tout poste impliquant une gestion financière.

La juge Durette a rejeté cette proposition et renvoyé les partis à la table à dessin. Elle a expliqué que l’absence d’une quelconque peine d’emprisonnement posait problème, une absence qui à son avis va à l’encontre de l’intérêt public.

«L’accusé a tiré avantage de sa position de confiance pour détourner de l’argent à ses propres fins. C’est un geste très sérieux qui doit non seulement être dénoncé, mais aussi puni afin de dissuader d’autres personnes de la communauté à commettre un acte similaire», a-t-elle indiqué.

La Couronne et la défense se sont finalement entendues sur une nouvelle recommandation comportant une peine de six mois à être purgée dans la communauté.

Plus précisément, Mme Chouinard sera assignée à domicile pour une durée de trois mois puis assujettie à un couvre-feu les trois mois suivants. À cela s’ajoutent les termes de la probation de la première recommandation pour les 18 mois suivants.

Bien qu’elle estime que la nouvelle peine reste passablement clémente compte tenu de l’ampleur du vol, la juge Durette a mentionné qu’elle était somme toute suffisante en raison du fait que la totalité de l’argent sera restitué.

«Ce crime a eu beaucoup de répercussions sur une communauté, sur des gens qui donnaient de leur temps de façon bénévole. À la suite du vol, les organisateurs du festival soutiennent avoir été démotivés, avoir perdu des bénévoles et même jusqu’à un certain point la confiance du public», a noté la juge.

«Enfin terminé!»

Dans la salle d’audience, une demi-douzaine d’anciens et récents membres du comité organisateur du Festival Western de Saint-Quentin s’étaient déplacés pour la sentence.

«Enfin, c’est terminé», s’est tout simplement exclamé l’ancien président de l’organisation, Rino Perron, à sa sortie de la salle.

Que pense-t-il de la peine imposée? «Je ne sais pas. Je n’étais pas ici vraiment pour la sentence, mais plutôt pour l’honneur du festival et de nos bénévoles. Car ç’a été difficile. Tout le monde – même nos commanditaires – s’est posé la question: où est allé l’argent? On ne le savait pas, mais là on a notre réponse», indique M. Perron.

Actuelle présidente de l’événement, Nicole D. Labrie souligne pour sa part que la restitution de 20 000$ constitue un baume qui aidera le festival à tourner la page.

«On ne s’attendait pas à avoir cela, c’est une surprise. On a des dettes à rembourser, ce sera certainement un bon petit coussin», souligne-t-elle.

Arrivée en poste après les événements, elle avoue que les cicatrices de ce vol sont toujours visibles.

«On a beaucoup de difficultés à recruter des bénévoles. Que ce soit pour nos événements ou même notre conseil d’administration, ils sont craintifs. Je ne dis pas que ce vol est l’unique raison, mais c’est définitivement quelque chose qui a eu une influence», mentionne la directrice.

Prête aussi à tourner la page définitivement sur ce malheureux chapitre, elle invite la population au 37e Festival Western qui aura lieu en juillet 2023.