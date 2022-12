Mauvaise surprise à Dieppe: dépassement de coûts de près de 500 000$

Le terrain synthétique situé derrière l’école Mathieu-Martin est presque complété et c’est un véritable petit bijou. Sauf que le bijou est devenu plus dispendieux qu’on ne l’avait prévu, avec de très mauvaises surprises découvertes dans le sol de l’emplacement choisi.

Résultat: un dépassement de coût qui frôle le demi-million de dollars.

Fort heureusement pour la Ville de Dieppe, le gouvernement provincial va éventuellement leur rembourser les frais de cet imprévu fâcheux.

Ce montant de 447 000$ comprend des dépenses supplémentaires de près de 100 000$ pour l’aménagement d’un accès plus sécuritaire au chantier, avec un chemin et des ponceaux temporaires.

«Le facteur principal, c’est qu’on a découvert toutes sortes de matériaux organiques, comme des pneus, dans le sol. On a dû enlever à peu près 20% de ces mauvais matériaux pour les remplacer par des matériaux plus faciles à compacter», explique Raymond Bourque, chef de direction au service des opérations de la ville de Dieppe.

«Quand on a découvert l’état des choses dans le sol, on ne voulait pas seulement régler le problème, mais on voulait le faire le plus efficacement possible, au coût le moins élevé possible», souligne-t-il.

«Quand on a vu l’ampleur du problème, on était un peu inquiets, mais finalement, tout le monde a réussi à trouver des moyens créatifs de tout enlever ce qu’on ne voulait pas, tout en minimisant les coûts supplémentaires.»

Le projet a coûté un total de 3,9 millions $, répartis entre la ville de Dieppe (1,1 million $), le gouvernement fédéral (2 millions $) et le gouvernement provincial (646 000$).

Le comité des anciens et amis des Matadors de Mathieu-Martin a fourni 108 000$.

Les travaux ont pris fin le 30 septembre.

Le dernier volet du projet sera l’installation des gradins et de la galerie de presse, ce qui devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Le site a été préparé par l’entrepreneur qui a construit le terrain comme tel.

Raymond Bourque parle d’une belle réussite et d’un ajout important pour toute la communauté.

«On a eu quelques parties des Matadors de Mathieu-Martin, au football, cet automne, et les gens ont grandement apprécié le site. Je sais que la communauté scolaire est aussi très contente de ce projet-là.»

Le chef de direction au service des opérations mentionne que les gradins devraient être installés durant le mois de janvier.

La Ville de Dieppe devrait recevoir le remboursement du gouvernement provincial d’ici le 31 mars 2023.