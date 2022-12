Tracadie rejette la nouvelle carte électorale

Le conseil municipal de Tracadie rejette le découpage électoral proposé par la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales.

Le rapport préliminaire de la Commission, déposé il y a une semaine, scinde la municipalité régionale de Tracadie afin de la répartir dans trois circonscriptions.

Lors d’une réunion plénière, lundi, le maire Denis Losier a expliqué que Sainte-Rose, Four Roads et une portion de Losier Settlement feraient partie de la circonscription de Shippagan-les-Îles, tandis que Pont-Lafrance et Saint-Irenée seraient rattachés à la circonscription de Bathurst-Péninsule-Centre.

Les autres quartiers de la municipalité régionale de Tracadie seraient quant à eux réunis à Néguac, dans une circonscription qui s’appellerait tout simplement Tracadie-Neguac.

Denis Losier a indiqué en avoir discuté avec George Savoie, le maire de Néguac.

«J’ai parlé avec le maire de Néguac. Eux (les gens de Néguac) ne sont pas d’accord. Le maire a dit qu’ils (les commissaires) ont carrément coupé en deux la région d’Alnwick, qui est une région francophone, de la région de Lagacéville, et ce n’est pas acceptable.»

Une proposition de Réaldine Robichaud en faveur du statu quo a été adoptée à l’unanimité.

D’autre part, une lettre sera adressée au gouvernement provincial et la municipalité prévoit participer à l’audience publique de la Commission sur la délimitation des circonscriptions du Nord qui aura lieu le 11 janvier.