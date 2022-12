Avenir de Smurfit-Stone: le gouvernement craint un «risque financier important» 

Le gouvernement affirme que les contribuables pourraient courir un «risque financier important» si la province devenait propriétaire des terrains de l’ancienne usine Smurfit-Stone, sans préciser combien.

Le mois dernier, le vérificateur général Paul Martin a recommandé au gouvernement de s’attaquer au nombre inconnu de sites contaminés «orphelins» dans la province. Ces sites n’appartiennent pas à la province, et on ignore qui a la responsabilité de les décontaminer. Il a conseillé au gouvernement de prendre le dossier en main pour les décontaminer.

Selon René Legacy, député libéral de Bathurst-Ouest-Beresford, les cinq terrains de l’usine Smurfit-Stone de Bathurst correspondent à cette description. Il estime que le gouvernement peut légalement s’en emparer et commencer à les nettoyer, puisque leur ancien propriétaire est décédé.

Toutefois, la province ne semble pas vouloir prendre possession des anciens terrains de l’usine.

«Si le gouvernement provincial devenait propriétaire des cinq parcelles ou propriétés restantes, cela représenterait un risque financier important pour tous les gens du Nouveau-Brunswick», indique par courriel David Kelly, porte-parole du ministère des Finances et du Conseil du trésor.

Il affirme que la province travaille avec la Ville de Bathurst pour trouver des solutions à la question de cette usine désaffectée, et que les parcelles de terrains pourraient faire l’objet d’une vente pour non-paiement de l’impôt foncier à l’avenir.

Dans son dernier rapport, le vérificateur général Paul Martin a conseillé au gouvernement de ne pas «ignorer l’inévitable» malgré le coût que ces sites contaminés orphelins pourraient représenter pour les contribuables, compte tenu des risques potentiels pour l’environnement.

«Si la province dit que c’est trop cher pour les contribuables, ils vont faire quoi, juste laisser le terrain là? C’est un terrain orphelin donc on ne peut pas juste se cacher les yeux et dire “ok, on a zéro responsabilité et on n’en fait rien”», affirme le député René Legacy.

Le gouvernement ne peut pas non plus préciser combien le nettoyage coûterait aux contribuables, selon ce qu’indique le ministère.

«Une entreprise de conseil travaille à la mise à jour de l’évaluation environnementale du site et à l’élaboration d’un plan d’action correctif qui déterminera où et quelle quantité de contamination subsiste sur le site. Le plan comprendra également une proposition d’assainissement du site et une estimation des coûts», indique le porte-parole en ajoutant que le rapport est attendu au cours des prochains mois.

René Legacy estime que le gouvernement a une idée préconçue des résultats de cette étude.

«Ils ont déjà décidé que c’est trop cher et qu’ils ne voudront pas prendre possession du terrain. Mais si c’est le cas, pourquoi passer au travers d’une étude […] s’ils ont déjà décidé qu’ils ne voudraient pas agir?»

La mairesse de Bathurst, Kim Chamberlain, n’était pas disponible pour une entrevue mardi.

Luc Foulem, directeur des communications corporatives de la Ville, indique par courriel que la municipalité travaille avec la province pour déterminer la condition du site de l’ancien moulin, et qu’on espère un «dénouement positif» de ce dossier en 2023.