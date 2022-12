Dame Nature risque de compliquer les déplacements prévus à Noël

Les plus récentes prévisions du temps émises mardi par Environnement Canada laissent présager une fin de semaine de Noël où les conditions météorologiques et routières pourraient s’avérer fort difficiles au Nouveau-Brunswick.

L’agence fédérale a émis mardi après-midi un bulletin météorologique spécial qui touche l’ensemble de la province.

Un intense creux barométrique se déplacera sur les Maritimes vendredi soir et affectera le Nouveau-Brunswick jusqu’en fin de journée samedi.

«Bien qu’il soit encore trop tôt pour donner des précisions, de forts vents pourraient accompagner d’importantes quantités de pluie sur le sud du Nouveau-Brunswick, avec de la neige et de la pluie verglaçante, puis de la pluie sur le centre et le nord du Nouveau-Brunswick. Ce système pourrait nuire aux déplacements, et des pannes de courant sont possibles», a indiqué Environnement Canada dans une série de bulletins.

L’agence ajoute que les résidents de la partie sud de la baie des Chaleurs et la région de la Péninsule acadienne doivent s’attendre à de grosses vagues, des vents violents et à une importante onde de tempête avec un fort ressac pilonnant certains secteurs exposés de la baie des Chaleurs.

Environnement Canada estime qu’une érosion du littoral et que des dommages aux infrastructures côtières seront possibles lors du passage de la tempête hivernale.

Les conditions météorologiques les plus actives sont attendues samedi après-midi, veille de Noël.

Dans la plupart des régions, les précipitations devraient avoir cessé au cours de la nuit de samedi à dimanche pour faire place à du temps plus ensoleillé qui est prévu dimanche et lundi.

Pour ceux qui prévoient une petite escapade du temps des fêtes au cours du week-end, il est bon de savoir que l’intense système dépressionnaire fera son entrée sur le Québec jeudi soir et affectera l’ensemble des régions jusqu’à samedi.

Tout comme au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada s’attend à des conditions routières qui seront difficiles et à des pannes de courant par endroits au Québec.

Nos voisins du Sud ne seront pas épargnés non plus, alors que l’ensemble de la côte est des États-Unis sera sous une pluie parfois forte au cours de la journée de jeudi.

De la neige parfois forte et pouvant se transformer en blizzard est attendue dans les régions plus au centre des États-Unis.

Les transports sur les routes et par avion pourraient être perturbés par ces mauvaises conditions météorologiques qui sont à prévoir.