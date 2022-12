Le gouvernement recommencera à appuyer Le Maillon

Après lui avoir coupé les vivres il y a plus de deux ans, le gouvernement du Nouveau-Brunswick se dit prêt à recommencer à offrir un certain soutien financier au programme Le Maillon.

Dans une réponse envoyée par courriel, l’agent des communications au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Benoît Lanteigne, confirme que le gouvernement recommencera, d’une certaine façon, à financer les activités du programme.

Le Maillon offre un service d’accompagnement auprès des jeunes de la 6e à la 12e année qui vivent une situation problématique, en facilitant notamment l’accès aux ressources communautaires, dont les services en santé mentale.

M. Lanteigne a expliqué que cet appui se manifestera par l’entremise de l’équipe de soutien à la Prestation des services intégrés (PSI) – modèle de livraison de services composée de quatre ministères provinciaux (Éducation et Développement de la petite enfance, Développement social, Santé et Sécurité publique), des districts scolaires et des régies régionales de la santé – qui offre de l’aide aux jeunes souffrant de problèmes de santé mentale, de dépendance, de comportement ou émotionnels.

Ce groupe fournit donc un appui financier aux équipes régionales et provinciales du Maillon, en effectuant une évaluation au cas par cas, selon le besoin et la raison de l’intervention.

Benoît Lanteigne a tenu à préciser que cette approche ne comprend pas de contrat ni d’accord officiel de financement.

Selon lui, il s’agit plutôt d’une approche axée sur une «collaboration continue de la part des partenaires et des bénévoles.» Cela fait en sorte qu’il est difficile de dire avec précision combien d’argent sera injecté dans le programme en vertu de cette collaboration.

Par contre, selon M. Lanteigne, le travail réalisé auprès de l’organisme servira, entre autres, à moderniser le site web du programme Le Maillon, à mettre à jour des ressources utilisées par les bénévoles, ainsi qu’à préparer et imprimer des cartes de renseignements à propos du programme.

«Tout le monde est gagnant»

L’un des fondateurs du programme Le Maillon et responsable de l’organisme dans la région de Grand-Sault, Gérard Michaud, s’est réjoui de la nouvelle, même s’il a avoué qu’il ne possède pas une foule de détails par rapport à cette entente pour le moment.

«Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. On aura de bonnes nouvelles à partager à nos membres. Je crois qu’il y aura un engagement avec une vision pour que le tout progresse et pour que l’on puisse se développer dans les régions où le programme est moins présent.»

Selon M. Michaud, les membres de l’organisme devront redoubler d’ardeur afin de récupérer le temps perdu et les bénévoles qui ont lancé la serviette en cours de route.

«Au Nord-Ouest, on est chanceux, ça va bien, mais il y a d’autres régions qui ne sentaient pas l’appui du gouvernement et ils ont laissé tomber. Mais on sent qu’il y a un besoin.»

«On devrait commencer à voir des choses se développer concrètement au cours des prochains mois alors on est content.»

Pour les intervenants du milieu scolaire, cette nouvelle se veut somme toute positive dans un contexte où les jeunes semblent développer de plus en plus de problèmes de santé mentale.

Selon un récent rapport du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick publié en octobre, en 2021-2022, 47,8 % des 42 000 élèves sondés ont rapporté des symptômes d’anxiété, alors que le pourcentage était de 32,6 % en 2015-2016. De plus, 41,7 % des élèves ont signalé des symptômes de dépression en comparaison à 31,2 % en 2015-2016.

Un programme qui a encore son utilité

C’est en avril 2020 que l’organisme a perdu sa subvention de 40 000$ du gouvernement, ce qui a eu notamment pour effet d’éliminer un poste de coordonnateur provincial.

Plusieurs voix s’étaient alors élevées afin de dénoncer cette décision, notamment du côté de la Fédération des jeunes francophones, de la Fédération des conseils d’éducation et du Défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick.

Le défenseur actuel des enfants et des jeunes, Kelly Lamrock, a critiqué en octobre – dans son rapport découlant de l’examen sur les services de santé mentale et de la prévention du suicide chez les jeunes – la stratégie du gouvernement provincial dans sa gestion des partenaires communautaires comme Le Maillon.

«En toute franchise, c’est embarrassant que trois ministères qui disposent de fonds de plus de 5 milliards $ ne puissent pas résoudre une question de financement de 40 000$ durant une période de deux ans et demi. Cela témoigne des problèmes systémiques qui affligent les partenaires communautaires au Nouveau-Brunswick», peut-on lire dans le rapport.

«Si le gouvernement a un véritable plan pour fournir une aide et des informations à ces réseaux de soutien par les pairs, disant que le programme Le Maillon n’est pas nécessaire, qu’il l’exprime clairement. Si ce n’est pas le cas, les hauts dirigeants des trois ministères devraient résoudre ce simple dossier», est-il écrit dans ce même rapport.

Pour sa part, Benoît Lanteigne a insisté sur le fait que Le Maillon est un service qui est toujours offert dans les écoles publiques francophones du Nouveau-Brunswick et que le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance reconnaît l’utilité de ce programme.

Selon le récent sondage sur le mieux-être 2021-2022 réalisé par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, près de 42 % des élèves des districts francophones ont affirmé être au courant des services qui sont offerts par Le Maillon.

Les Districts scolaires francophones du Nord-Ouest (66%) et Nord-Est (64,2%) comptent le nombre le plus élevé d’élèves de la 6e à la 12e année étant au courant des services offerts par le programme. Ce pourcentage est toutefois particulièrement bas dans l’autre district francophone du Nouveau-Brunswick, soit celui de la région du sud (18,9%).

Dans les districts scolaires du secteur anglophone (programme The Link), ce pourcentage n’atteint que 25,5%.