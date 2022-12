Le nouveau conseil municipal de Belle-Baie assermenté

Une page d’histoire de la nouvelle municipalité de Belle-Baie a été tournée mardi soir avec l’assermentation du maire Daniel Guitard et des conseillers élus lors de l’élection municipale tenue le mois dernier.

Les nouveaux élus ont été investis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la salle multifonctionnelle Denis-Richard de Petit-Rocher en présence d’une centaine de personnes réunies pour l’occasion.

Comme il se doit, le maire Guitard a été le dernier élu à prêter allégeance à la nouvelle municipalité et à jurer qu’il allait exécuter loyalement et fidèlement les pouvoirs conférés et les responsabilités lui ayant été confiées.

Prenant la parole sur scène après la brève cérémonie, Daniel Guitard a d’abord tenu à féliciter les conseillers élus lors de l’élection de novembre et à rendre hommage aux candidats défaits.

Il a qualifié la cérémonie et les moments vécus par les membres du conseil municipal de «moment historique».

«Le travail commence, le 1er janvier on va commencer à pédaler!», a lancé le maire en se tournant brièvement vers ses collègues élus.

Le conseil municipal de Belle-Baie a au cours de la cérémonie officielle entériné les deux premières résolutions provisoires de sa jeune histoire.

L’une d’elles a fait du directeur général de la municipalité, Paolo Fongemie, l’agent de liaison de Belle-Baie responsable de la Police régionale BNPP.

La seconde résolution visait à mettre en place une politique d’achat local au sein de la municipalité.