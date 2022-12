Les cardinaux toujours plus nombreux à se plaire au Nouveau-Brunswick

Adrien Bujold et sa femme Yvonne de Saint-Quentin observent depuis un moment déjà un couple de visiteurs pour le moins colorés dans leur secteur.

«Ils se sont établis dans le coin il y a trois ans. Depuis, ils ont eu une couvée. On a toute une petite famille ici.»

Ce à quoi M. Bujold fait référence, c’est une jeune population de cardinaux qui semble avoir élu domicile au Restigouche-Ouest. Il les voit pratiquement tous les jours.

«Ils visitent les mangeoires un peu partout, ils sont difficiles à manquer avec leur couleur (rouge). C’est un petit phénomène et comme ils semblent vouloir rester ici, on risque d’en avoir encore plus d’ici quelques années», croit l’observateur.

Le cardinal n’est pas une espèce indigène au Nouveau-Brunswick. Toutefois, sa présence est de plus en plus commune, même aussi haut dans les terres restigouchoises.

Alain Clavette est bien connu en Acadie pour son expertise ornithologique. Lundi, lui et d’autres amateurs d’oiseaux participaient au Recensement des oiseaux de Noël à Memramcook. Là, le groupe a pu observer six spécimens de cardinaux.

«La première fois qu’on a recensé cette espèce dans notre secteur, ça remonte à environ cinq ou six ans. Depuis, sa population augmente puisque c’est un oiseau qui ne migre pas», explique-t-il.

Selon lui, les premières populations de cardinaux se seraient implantées dans la province il y a une vingtaine d’années, principalement dans les régions plus au sud. Au fil des ans, des couples nicheurs se sont installés à Moncton, Dieppe, Shediac, et bien entendu Memramcook. Il n’est donc pas surpris de voir que quelques individus sont montés encore un peu plus haut.

«Quand j’ai commencé l’observation, c’était un oiseau très rare dans la province. Aujourd’hui, il commence à y en avoir plusieurs dans certaines régions. Les forêts du Nouveau-Brunswick ne sont pas vraiment ce que recherche le cardinal. Il préfère les clairières, les arbres ornementaux, les haies de cèdres. Il apprécie aussi beaucoup les mangeoires», souligne M. Clavette, notant que l’espèce s’accommode très bien de la présence humaine et ce qu’elle fait de son territoire.

Celui-ci soutient que la présence de cet oiseau au Nouveau-Brunswick et dans le nord de la province n’est pas étrangère aux changements climatiques.

«Le climat se réchauffe et c’est loin d’être un mythe. On le constate très bien avec les oiseaux depuis un moment déjà. Certaines espèces – comme justement le cardinal – ont tendance à monter plus au nord et à prendre de l’expansion. Malheureusement, la réalité est aussi valable pour certains de nos oiseaux d’ici qui sont partis plus au nord», explique-t-il.

Il cite en exemple la petite cousine de la mésange à tête noire, la mésange boréale (ou à tête brune), qui n’a pas observé dans la province depuis quatre ans.

«Le cardinal, c’est un bel oiseau et c’est l’fun de l’observer. C’est une histoire à succès. Mais, en même temps, sa présence de plus en plus commune dans nos régions devrait aussi nous faire réfléchir sur ce qui se passe avec nos populations aviaires, sur leurs déplacements en raison de nos actions, soit l’altération des habitats ou le réchauffement climatique», ajoute l’ornithologue.

Le recensement de Noël

Chaque année depuis maintenant 123 ans, les amateurs d’ornithologie des quatre coins du Nouveau-Brunswick participent au Recensement des oiseaux de Noël. Il s’agit d’une initiative mondiale qui a vu le jour aux États-Unis et qui vise à identifier le plus d’oiseaux possible dans une circonférence précise (10 km). Le recensement doit se tenir à l’intérieur d’une période de 24h entre le 14 décembre et le 5 janvier. Dans la province, une soixantaine de groupes participent annuellement à cette activité. Les résultats de ce recensement sont ensuite compilés dans une banque de données.

«Ce n’est rien d’hyper scientifique, mais ça donne néanmoins une bonne idée de l’évolution des populations aviaires. C’est aussi une belle activité d’initiation au monde de l’ornithologie, un bel événement de conservation», souligne M. Clavette.