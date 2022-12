L’inflation fait des ravages dans les finances des Néo-Brunswickois

L’effet conjugué de l’inflation et des taux d’intérêt majorés pousse davantage les consommateurs canadiens vers la faillite.

Les plus récentes données de Statistique Canada démontrent que les cas d’insolvabilité (faillites et arrangements) chez les consommateurs seront plus élevés en 2022 que l’an passé.

La comparaison des chiffres de 2021 et 2022 révèle qu’une tendance à la baisse observée entre janvier et avril 2022 s’est inversée en mai. La situation financière des Canadiens s’est donc détériorée en 2022.

Les Néo-Brunswickois n’y échappent pas. Ils sont plus nombreux cette année à avoir eu recours à des mesures légales pour mettre fin à une situation devenue intenable.

En juillet 2022, 262 Néo-Brunswickois ont fait faillite ou requis un arrangement, contre 204 l’an dernier. En août, ils étaient 278, contre 242 en 2021. En septembre, ils étaient 285, contre 242, l’an dernier, et en octobre 271 ont sollicité un arrangement ou ont fait faillite, contre 209 en 2021.

C’est une réalité qui n’échappe pas aux sociétés de syndic en insolvabilité.

«Ça commence à augmenter, c’est vrai. Et on approche du temps des Fêtes», a affirmé Kristi Neilsen, vice-présidente chez Grant Thornton, à Saint-Jean, lors d’une entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Mme Neilsen, qui compte près de vingt ans d’expérience en insolvabilité, a remarqué que la crise provoquée par la COVID-19 s’est répercutée sur le marché de l’emploi et sur la santé mentale de la population en général.

«L’impact de la COVID-19? Les gens essaient maintenant de survivre. Ils cherchent de l’argent pour survivre à cause du coût de la vie. Et quand vous n’êtes plus capable de payer vos dettes, ça affecte tout: votre santé mentale et les relations avec la famille.»

Selon Mme Neilsen, les gens qui croulent sous les dettes n’aiment pas en discuter. Souvent, ils attendent trop tard pour agir.

«Ils sont trop gênés pour demander de l’aide. Ils doivent discuter de leurs dettes. C’est correct d’en parler avec un spécialiste qui peut les aider, comme Grant Thornton. En discutant des différentes options, ils peuvent parfois éviter la faillite. Et chez Grant Thornton les consultations sont gratuites.»

Selon elle, tout n’est pas toujours perdu. Il arrive que des arrangements soient possibles.

«Parfois on les aide à faire leur budget ou à refinancer leur maison. Une faillite ne veut pas toujours dire « perdre sa maison ».» assure-t-elle.

«On peut aider les propriétaires en les guidant vers un courtier ou en les encourageant à discuter avec les créanciers.»

Et pour Mme Neilsen, les prêts à taux d’usurier sont à éviter, même si Fredericton a légiféré en cette matière pour limiter les abus.

«Il y a quelques années, avant que le gouvernement ne réglemente le domaine, les taux pouvaient être de 60%. C’était ridicule. Quelqu’un ne peut jamais payer ça. Vous êtes toujours au même point. Vous payez un prêt avec un autre prêt. Il faut briser ce cycle, sinon c’est impossible de se remettre sur pied et de rétablir son crédit.»

Une stratégie simple: «Pensez deux semaines à la fois»

La croissance économique des dernières décennies a permis aux Néo-Brunswickois d’atteindre un niveau de vie sans précédent. Dans un tel contexte, les plus jeunes pourraient croire que les récessions relèvent du passé et que le monde d’abondance et du crédit à bon marché dans lequel ils ont toujours vécu ira sans fin.

Depuis le début de l’année, l’inflation, la rareté des denrées, les taux d’intérêt à la hausse et la crise énergétique en partie imputable à la guerre en Ukraine plombent le pouvoir d’achat des consommateurs.

Plusieurs sont pris au dépourvu parce qu’ils ignorent comment s’adapter à ce nouveau contexte économique. Une issue? une meilleure planification financière.

Pour Kristi Neilsen, de Grant Thornton, chacun doit tenir compte des ressources dont il dispose et ajuster ses dépenses en conséquence. Il faut se méfier, selon elle, des nombreux petits achats qu’on est tenté de faire et qui ne sont pas rigoureusement nécessaires.

En guise de solution, elle propose une stratégie toute simple.

«Pensez deux semaines à la fois. Planifiez ce dont vous avez besoin et faites une liste. Ce sera moins cher que si vous allez acheter des petites choses dont vous n’avez pas besoin.»

Dresser un budget peut en rebuter plusieurs. Pour rendre l’exercice plus agréable, Mme Neilsen suggère de s’y adonner tout en prenant un verre de vin, ou même une bière.

Des présentations dans les écoles

Nos grands-parents, qui ont vécu la grande dépression des années 1930 et les incertitudes de la Deuxième Guerre, ont compris que la prospérité n’était jamais acquise. Ils furent enclins à gérer leurs maigres avoirs avec parcimonie.

De nos jours, qui se souvient de l’époque où tenir budget était plus vital que tout? C’est pourtant l’ABC de la prudence que d’éviter le surendettement. Or, Kristi Neilsen, constate que la jeune génération est peu ou mal renseignée à ce sujet.

«Il n’y a pas de cours à l’école pour expliquer aux jeunes le crédit et le concept de l’intérêt. Il faut commencer à en discuter avec eux.

«On (Grant Thornton) a commencé à faire des présentations dans les écoles, à Grand-Sault et à Saint-Jean pour expliquer aux jeunes comment faire un budget et les inciter à toujours payer leurs dettes.»

La société en insolvabilité s’est également rendue sur le campus de l’Université du N.-B. à Saint-Jean pour expliquer aux étudiants le concept de l’intérêt et l’impact que les prêts étudiants auront un jour sur leurs finances personnelles.