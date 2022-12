Blaine Higgs balaie les critiques appelant à une révision de son leadership

Quelque 49 organismes et personnalités ont adressé une lettre au Parti progressiste-conservateur pour lui demander de déclencher une révision du leadership du premier ministre Blaine Higgs. Ce dernier qualifie la lettre de décevante, mais ne s’en fait pas outre mesure.

Les signataires de la lettre d’opinion s’en prennent à Blaine Higgs sur plusieurs enjeux, notamment son «manque de respect» envers les communautés autochtones et francophones.

Ils lui reprochent aussi «son manque de transparence quant à l’abolition du programme d’immersion française» et «sa décision unilatérale d’abolir les conseils d’administration des régies de santé Vitalité et Horizon.»

Les signataires comprennent la Société de l’Acadie du N.-B., l’ancienne députée du NPD, Elizabeth Weir; le chef de la Première Nation Pabineau, Terry Richardson; le maire de Haut-Madawaska et ancien ministre, Jean-Pierre Ouellet; le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, ainsi que des groupes du milieu syndical, artistique et associatif de la province.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle, le premier ministre ne semble pas accorder beaucoup d’importance à cette lettre, même s’il admet qu’il «n’aime pas voir des lettres d’opinions comme celle-là».

«Dans cette dernière publication qu’on a vu aujourd’hui, vous savez, je doute qu’il y ait plusieurs progressistes-conservateurs sur cette liste. Alors qu’un groupe extérieur qui a ses propres intérêts individuels et son propre agenda fasse une telle suggestion, c’est assez unique, mais je dirais peut-être que ce n’est pas alarmant.»

Le premier ministre défend son bilan en affirmant que la province «performe comme elle ne l’a jamais fait auparavant» en termes de croissance économique et démographique.

Il admet que son gouvernement a pris plus longtemps qu’il ne l’espérait à fournir une réponse à la révision de la Loi sur les langues officielles. Il estime par contre que sa réponse était appropriée.

«Rien n’a été perdu, rien n’a été enlevé. Il y a seulement eu l’addition d’un secrétariat et la continuation de ce qui était là avant», dit-il.

Il rejette aussi une autre affirmation des signataires de la lettre, soit qu’il a manqué de respect dans ses relations avec les communautés autochtones de la province.

«Catégoriquement non, il n’y a pas eu de manque de respect», affirme-t-il.

Il estime que le ton des relations entre son gouvernement et les communautés autochtones dépend surtout des accords de partage de revenus fiscaux qu’il a annulés en 2021, en forçant ces communautés à négocier de nouveaux accords avec son gouvernement.

Il affirme que son gouvernement a «tenté d’entamer des réunions» avec certaines communautés autochtones mais que quelques-unes d’entre elles, «particulièrement les Wolastoqiyik» ne «voulaient pas avoir de discussions sur quoi que ce soit d’autre que les accords de taxes».

Le premier ministre a aussi défendu le bilan de son gouvernement sur les arts et la culture, puisque les signataires de la lettre lui reprochent «le sous-financement des arts et de la culture, ainsi que des sports et des loisirs.»

«Nous avons financé plusieurs groupes qui sont identifiés ici, particulièrement dans la communauté des arts. Je pense qu’on avait le plus gros budget jamais vu dans ce domaine», rétorque-t-il.

Le secteur des arts et de la culture du budget provincial a effectivement reçu 13,6 millions $ dans le budget 2022-2023, une somme plus élevée que dans les budgets précédents.

Son avenir politique

Blaine Higgs a déjà affirmé qu’il profitera du discours sur l’état de la province pour parler de son avenir politique. Cherchera-t-il à se faire réélire en 2024?

«Alors oui, j’ai l’intention de parler de mon futur, c’est vrai, mais je n’ai pas encore pris de décision pour la prochaine élection.»

Nous lui avons demandé de préciser s’il croit qu’il aura bel et bien pris cette décision à temps pour annoncer son intention lors du discours sur l’état de la province en février.

«Je pense que mon intention pour le 9 [février] est d’avoir une discussion, essentiellement de rappeler ce que la province fait, les défis qu’on doit encore régler, ce qu’on a fait ces quatre dernières années. […]. En ce moment, si je vais annoncer une date définitive ou pas, je ne suis pas encore décidé. C’est là où j’en suis.»

Le parti se range derrière Higgs

Le président du caucus progressiste-conservateur à l’Assemblée législative, Greg Turner, avance que la majorité des membres de son parti soutiennent M. Higgs. Il évoque l’assemblée générale annuelle de la formation politique, début novembre.

«Il était clair à la fin de l’assemblée que le soutien à notre chef et à notre premier ministre était fort», assure le député de Moncton-Sud.

M. Turner rappelle par ailleurs le soutien à l’unanimité pour M. Higgs des députés progressistes-conservateurs après une demande interne de révision de la chefferie de sa formation politique par le vice-président pour la région Westmorland Albert, Maurice Arseneault.

«Je n’ai aucune indication que ç’a changé», note M. Turner.

Il souligne par ailleurs que seuls les membres du Parti progressiste-conservateur (PPC) peuvent déclencher un changement à la direction de leur formation politique, et non des syndicats et une ancienne chef du NPD (Elizabeth Weir) par exemple.

«Les membres progressistes-conservateurs ont choisi notre chef et c’est le privilège d’être membre du parti, appuie-t-il. Sur une note personnelle, j’ai l’impression que le Nouveau-Brunswick se développe et prospère comme jamais auparavant. Je suis fier de notre parti, de notre chef et de notre gouvernement.»

«Je soutiens pleinement le premier ministre», indique aussi la directrice du PPC, Andrea Johnson.

Elle fait valoir que M. Higgs a gagné deux élections provinciales. Elle ajoute que sa formation politique a intégré les deux députés de l’Alliance des gens en mars puis qu’elle a remporté deux victoires dans les élections partielles de la région de Miramichi en juin.

«Les nombreuses faussetés énumérées dans la lettre sont irresponsables et clairement chargées politiquement», lance aussi Mme Johnson, sans préciser les erreurs qu’elle a remarquées.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), Alexandre Cédric Doucet, croit que les progressistes-conservateurs devraient écouter l’ensemble de la population de la province. La lettre ouverte qu’il a cosignée mentionne un récent sondage de l’Institut Angus Reid tendant à montrer que M. Higgs bénéficie d’un taux de satisfaction de 28%.

«La balle est dans la cour des membres du PPC. C’est clair qu’il y a une désapprobation assez généralisée de la population par rapport au premier ministre, croit M. Doucet. Si les membres du parti ne mettent pas leur pied à terre, ou si le premier ministre annonce qu’il se représentera en 2024, nous serons dans l’obligation de passer par la mobilisation civile.»

Le président de la SANB juge simple le processus de révision de la chefferie du PPC.

Il faut que 50 membres, dont au moins 20 présidents d’associations de circonscription, fassent une demande écrite au président de leur formation politique. Il faut ensuite que deux tiers des membres du Conseil provincial se prononcent en faveur de la tenue d’une assemblée dans un délai de trois mois pour tenir une révision de la direction. Si plus de 50% des membres votant durant l’événement refusent d’appuyer M. Higgs en tant que chef, une course à son remplacement aura lieu dans les six mois suivants.