Fin de l’immersion: le nouveau programme risque d’être «un échec monumental»

L’absence apparente de cibles à atteindre en lecture et en écriture pour les élèves anglophones qui suivront le nouveau programme d’apprentissage du français laisse plusieurs spécialistes de l’immersion française perplexe.

Le gouvernement Higgs a présenté la semaine dernière le nouveau programme d’apprentissage du français que devront suivre les élèves anglophones de la maternelle et de la première année en septembre.

Ce nouveau curriculum remplacera progressivement le programme d’immersion en français offert aujourd’hui dans certaines écoles anglophones.

Le programme fera en sorte que les élèves du primaire recevront 50% de leurs apprentissages en français. Au secondaire, ce sera 40%.

Le ministre de l’Éducation espère que cette réforme permettra aux élèves anglophones d’être en mesure de soutenir une conversation en français à la fin de leur parcours scolaire.

Absence de cibles?

Lors d’une présentation visant à expliquer le nouveau programme la semaine dernière, une fonctionnaire du ministère de l’Éducation n’a pas fourni de réponse claire à savoir si des cibles ont été fixées afin de s’assurer que les élèves maîtrisent l’écriture et la lecture du français. Ces compétences seront toutefois essentielles afin que le niveau de français conversationnel soit atteint.

Invité à fournir des précisions à ce sujet mercredi, le ministère de l’Éducation a indiqué qu’il «continue d’élaborer le programme d’immersion novateur proposé par le Nouveau-Brunswick» et qu’il va collaborer «avec les enseignants et les experts pour établir des résultats d’enseignement conformes au nouveau cadre.»

«Le curriculum et les cadres d’évaluation actuels pour l’immersion française existent déjà et fourniront des renseignements importants pour l’établissement du nouveau cadre», a indiqué un porte-parole dans un courriel.

Sébastien Poirier, professeur à la Faculté de l’Éducation de l’Université de Moncton et spécialiste de l’apprentissage du français comme langue seconde, est d’avis que des cibles claires doivent être fixées si le gouvernement souhaite que son programme soit efficace.

«Ce programme va être un échec monumental. Il faut avoir une bonne fondation pour atteindre un niveau conversationnel. Ça prend des compétences solides en lecture et en écriture, tu ne peux pas juste parler et apprendre la langue sans avoir appris la grammaire. C’est comme si on demande aux gens de faire de la physique sans faire de mathématiques, ce n’est pas cohérent», déplore-t-il.

Une honte

D’après Charlene Vienneau, une enseignante d’immersion à la retraite, le premier ministre Higgs fait fausse route s’il pense qu’un niveau de français conversationnel suffit afin d’assurer un meilleur avenir professionnel aux élèves anglophones.

«Les finissants du programme d’immersion en place sont compétents à l’oral, mais aussi en lecture et en écriture et c’est pour ça qu’ils peuvent œuvrer comme professionnels bilingues plus tard, par exemple comme avocat ou médecin, dit-elle. Avec la réforme, les élèves anglophones ne seront pas qualifiés afin de travailler dans la fonction publique.»

Mme Vienneau dit toujours avoir du mal à croire que la seule province bilingue au Canada sera sans programme d’immersion, une situation dont elle dit avoir honte.

«Mon rêve, ce serait qu’on écoute finalement les experts, que l’on prenne des décisions qui se basent sur la recherche», ajoute-t-elle.

Même son de cloche du côté de Sébastien Poirier. La littérature scientifique des cinquante dernières années démontre que les programmes d’immersion sont un outil efficace pour l’apprentissage d’une seconde langue, souligne-t-il.

«Ce n’est pas pour rien que le programme d’immersion a fait le tour du Canada dans l’espace d’une dizaine d’années. Il a été mis en place partout au Canada et a fait ses preuves.»

Certes, le programme d’immersion avait certains problèmes, reconnaît-il.

Fredericton aurait toutefois pu investir et l’offrir dans un plus grand nombre d’écoles. Une composante socioculturelle afin que les jeunes anglophones soient exposés aux réalités du français vernaculaire du Nouveau-Brunswick aurait aussi été souhaitable, ajoute le professeur.

Jeter l’éponge

Chris Collins, directeur général du chapitre néo-brunswickois de Canadian Parents for French, demande lui aussi que le programme d’immersion soit bonifié et étendu au reste des écoles anglophones de la province.

«Ça détruit complètement l’objectif que nous nous sommes fixé de devenir une province véritablement bilingue, peste-t-il. C’est comme si le gouvernement jette l’éponge.»

Le nouveau plan «a été mal réfléchi et fait dans la précipitation», ajoute-t-il.

Mme Vienneau, qui a aussi été directrice d’une école d’immersion à Moncton et coordonnatrice des programmes de langue seconde au District scolaire anglophone Est, le croit aussi.

«Un nouveau programme, ça prend deux ans à bâtir, mais là on nous parle de six mois. Ça n’a pas de bon sens, ça va être un fiasco total, s’inquiète-t-elle. Pour faire de la vraie immersion, il faut que 90% de l’instruction soit en français dès l’école primaire.»

Le ministère de l’Éducation n’a pas été en mesure de répondre aux questions de l’Acadie Nouvelle à ce sujet.