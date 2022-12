Terrain de soccer endommagé par des VTT: «Dégueulasse»

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Un ou des véhicules tout-terrain (VTT) ont fait un beau gâchis sur des terrains appartenants à la municipalité de Memramcook, au grand dam des autorités municipales.

Des traces peuvent être aperçues sur un terrain de soccer et devant l’édifice municipal.

Le maire de Memramcook, Maxime Bourgeois, n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il a qualifié la situation de «dégueulasse».

«Premièrement, c’est du vandalisme et ce sont les contribuables qui finissent par payer. Deuxièmement, la communauté de Memramcook travaille fort pour accueillir les Jeux de l’Acadie en 2023», explique le maire.

Il ajoute que ces dégâts au terrain de soccer mettent des bâtons dans les roues de ceux qui préparent l’événement.

«En fait, c’est sur le terrain de l’Institut de Memramcook, avise le maire. Le gouvernement provincial nous permet de l’utiliser et d’avoir un terrain de soccer.»

Des traces de VTT ont également été observées sur l’espace vert devant l’Institut de Memramcook, soit entre l’édifice et la rue Centrale.

«Il y a un sentier piéton pour les gens et c’est quand même très utilisé. Des VTT sont passés là et ils ont arraché du gazon là aussi», indique M. Bourgeois.

Il croit que le méfait est survenu lors de la tempête de neige du mercredi 14 décembre, en après-midi ou en soirée.

«On ne peut pas estimer les dégâts en tant que tels parce qu’il y a encore de la neige. On ne sait pas à quel point les traces sont creuses,»

Il estime que le gazon a été abîmé.

«Ça nous préoccupe parce qu’on va utiliser le terrain de soccer pour les Jeux de l’Acadie qui s’en viennent à grands pasm à la fin juin. Ça ne nous laisse pas grand temps après la fonte de la neige du printemps pour réparer la pelouse», analyse le maire.

Une minorité

Selon le maire Bourgeois, l’incident ne représente qu’une partie d’un problème plus large. Des conducteurs ne respectent pas les règlements, en plus de faire du vandalisme et du bruit sur les routes.

Il tient à préciser la très bonne collaboration du Club de VTT de Memramcook pour sensibiliser les utilisateurs.

«Le Club de VTT est de bonne foi et il veut collaborer avec nous pour empêcher les gens de faire du bruit sur les routes, etc., déclare le maire. C’est vraiment une minorité, un 0,5 % de la population ayant un VTT qui donne une mauvaise réputation au reste de la gang», affirme-t-il.

Selon lui, la très grande majorité des propriétaires des VTT ou des côtes à côte sont très respectueux.

«S’ils prennent la route, ils vont lentement sur le bord du chemin. Ils prennent seulement la route lorsqu’ils ont absolument besoin. Nous on essaie de collaborer avec eux pour leur permettre de prendre certains bouts de chemin et se rendre à des stations de services ou restaurants.»

Problème répandu en régions rurales

D’après Maxime Bourgeois, l’indiscipline de certains adeptes de VTT n’est pas unique à Memramcook.

«C’est un problème dans la plupart des régions rurales où tu as une minorité de personnes qui font des folies comme ça et dérangent les autres. Ça ruine un peu le fun pour le reste de la population», se désole le maire.

C’est une activité en expansion qu’il veut promouvoir.

«On veut tirer profit de ce sport dans la région parce qu’on voit ça comme un levier économique. Mais c’est difficile de donner accès aux quatre-roues s’il y a une minorité qui ne respecte pas les règles», avance-t-il.

Le Village de Memramook encourage le public qui est témoin de ces actes de vandalisme à dénoncer les personnes responsables à la GRC ou à la municipalité.

Le maire invite également les parents à parler de ce genre de situation en famille.

«Ils doivent discuter de ces choses-là avec leur enfant, s’il a un VTT», souligne-t-il.