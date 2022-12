Alain Doucet s’apprête à passer la nuit de Noël dans son auto

Un homme de Tracadie, sans logement depuis le mois d’août, va probablement passer la nuit de Noël dans son auto.

Alain Doucet touche une petite pension d’invalidité et il possède une auto, mais depuis cinq mois, il est sans domicile. Son chez-soi, c’est sa voiture.

«Je ne suis pas le seul dans cette situation-là (être sans domicile), s’empresse-t-il de préciser. Même des jeunes filles de 20 à 25 ans, dans la Péninsule, n’ont pas de place où dormir.»

Il n’existe pas de refuge d’urgence pour les sans-abris dans la région. Bathurst et Miramichi sont les meilleures options, à condition de pouvoir s’y rendre. Or, un soir où M. Doucet en aurait eu bien besoin, les deux refuges étaient pleins.

Pour M. Doucet, ces avenues ne sont pas l’idéal. «C’est à une heure de route, mais je suis chanceux: j’ai une auto. Il y en a qui sont à pied.»

Sa situation, il l’impute aux «circonstances de la vie». Sa santé a joué contre lui.

«Je suis devenu un sans-abri et des problèmes de santé mentale ne m’ont pas aidé à garder mes emplois. Je prends des pilules» a-t-il admis en toute franchise.

Depuis août, il est à la recherche d’un toit, mais il y a la crise du logement… Crise parce qu’il y a rareté. Crise aussi parce que les taux de loyers ont flambé.

Financièrement limité, il espère trouver un logement abordable. Il s’est inscrit et il attend. Où figure-t-il sur la liste du gouvernement? Lui, comme tous ceux qui ont rempli une demande, n’en savent rien.

«Ils (les fonctionnaires) ne veulent pas nous le dire. Y a pas moyen de savoir si on avance ou si on recule. On attend un appel de jour en jour.»

Les oubliés

En outre, M. Doucet est célibataire et il n’a pas 65 ans, deux critères qui le pénalisent, car les logements sociaux du gouvernement sont d’abord destinés aux familles et aux aînés.

Mardi, le ministère du Développement social a confirmé ses plus récentes données dans un courriel à l’Acadie Nouvelle.

«Sur les 3808 logements sociaux du gouvernement, 19 sont actuellement occupés par des personnes de moins de 65 ans vivant seules. Quelque 2106 logements abritent des familles et 1683 logements sont occupés par des personnes âgées. Il y a 300 logements sociaux vacants dans la province.»

Et la liste d’attente? En date du 20 décembre, elle comptait «8677 ménages». 71% des demandeurs proviendraient de Moncton, Saint-Jean et Fredericton, a précisé le ministère.

Même si les besoins sont plus grands dans le Sud, Alain Doucet espère voir des projets être développés dans la Péninsule acadienne.

«Pour la Péninsule, on n’entend jamais parler de rien. C’est déplorable que du monde en plein hiver soit laissé pour compte. Tout ce que je demande, c’est un logement abordable. Ça devrait être classé comme une nécessité de la vie.»

La directrice du Centre de bénévolat de la Péninsule acadienne, Martine Haché, est bien consciente du problème que représente l’itinérance dans la région. Son organisme gère plusieurs programmes, mais il n’offre malheureusement pas de logement.

«Nos ressources sont limitées. On a un petit budget pour aider les gens en situation d’urgence. On peut acheter de la nourriture ou fournir des choses de base, comme des draps.»

Pour Claude Snow, du comité des 12, M. Doucet ne serait pas confronté à pareille situation si les programmes du Développement social avaient été mieux pensés.

«Le ministère conçoit des programmes et élabore des critères, mais les critères peuvent exclure» a-t-il expliqué, en mentionnant, par exemple, l’âge, l’absence de personnes à charge ou le fait de ne pas avoir de domicile.

Malgré ce que prétend le ministère, a affirmé M. Snow, «les programmes ne rejoignent pas toujours les personnes qui en ont besoin.»