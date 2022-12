Effervescence en prévision de l’ouverture de la nouvelle école Claudette-Bradshaw

Éric Landry est partagé entre le poids des défis qu’il a devant lui et l’excitation d’être le tout premier directeur d’une nouvelle école.

Même si elle n’ouvrira ses portes qu’en septembre 2023, l’école Claudette-Bradshaw grouille d’activités depuis plusieurs mois.

«J’ai fait un premier test à l’interphone mardi et c’était incroyable comme sentiment. Il n’y a pas que la structure qui est nouvelle. Monter une école, ce n’est pas seulement la meubler. C’est surtout à propos des gens, des valeurs et notre vision qui font toute la différence et qui rendent le processus aussi passionnant», raconte celui qui était directeur de l’école Mont-Carmel, à Notre-Dame-de-Kent, au cours des deux dernières années.

Le boulot ne manque pas.

«Nous sommes présentement dans la gymnastique budgétaire et du travail auprès des fournisseurs pour nous assurer d’avoir le matériel pédagogique et le mobilier dont nous aurons besoin», explique-t-il.

«L’école ne vient pas avec des pupitres, des tableaux, des iPad ou des projecteurs, ni de livres, de bibliothèque ou de ressources pédagogiques. C’est là-dessus que je travaille depuis septembre.»

Le directeur prépare des demandes d’aide financière aux différents paliers de gouvernement et organismes à but non lucratif de la région pour la construction de structures de jeu pour la cour d’école.

Pour les deux cours de récréation (l’école et la garderie), on parle de plus d’un demi-million de dollars.

Le mobilier devrait être livré entre le 1er et le 31 mars.

La garderie accueillera ses premiers locataires en juillet, alors que la grande rentrée des élèves aura lieu en septembre.

On avait initialement proposé aux parents un plan pour un déménagement en janvier pour les jeunes des écoles Champlain et Le Sommet, qui vont composer le corps étudiant de l’école Claudette-Bradshaw. Mais cette idée a été rapidement écartée.

«Ça voulait dire les sortir d’une école où ils avaient déjà un cercle d’amis, des équipes sportives ou des comités pour les envoyer dans une nouvelle école», indique Éric Landry.

Les parents ont fait pression sur les autorités et ont finalement eu gain de cause.

Jusqu’à maintenant, 517 élèves sont inscrits, mais ce nombre augmente de semaine en semaine. Pour encadrer ces jeunes de la maternelle à la quatrième année, on compte une trentaine d’enseignants.

On devra également trouver des ressources supplémentaires pour bien accueillir les élèves allophones.

Et comme on parle d’une nouvelle école, les problèmes de pénurie au niveau du personnel enseignant ne devraient pas causer de maux de tête au directeur.

«La beauté des changements de territoires apportés par le district (pour régler les problèmes de surpopulation d’autres établissements scolaires), c’est que certaines écoles (comme Le Sommet et Champlain) vont se retrouver avec un surplus d’enseignants», indique Éric Landry.

«Et ces gens-là vont faire des demandes de transfert dans d’autres écoles. J’espère que plusieurs vont choisir de venir à l’école Claudette-Bradshaw.»

Il a d’ailleurs offert des présentations au personnel des écoles Le Sommet et Champlain pour tenter d’en attirer quelques-uns, en plus de courtiser les finissants et finissantes en éducation de l’Université de Moncton.

Mais il n’est plus seul dans cette aventure, puisque Julie Potvin a été nommée directrice adjointe il y a deux semaines.

Enseigner… et faire ses boîtes!

Serge Bourque aura des sentiments partagés la dernière fois qu’il franchira la porte de son école.

Le directeur de l’école Le Mascaret est là depuis le début, il y a 17 ans, d’abord comme enseignant en éducation physique, et dans l’équipe de direction depuis 11 ans.

Comme les autres membres du personnel et le reste des élèves, il élira domicile dans le nouveau complexe scolaire situé sur la rue McLaughlin, qui comprendra les écoles Le Mascaret et Claudette Bradshaw, en plus d’une garderie.

Quand on lui demande à quoi il va penser quand il quittera le vieil édifice de la rue Léopold-Belliveau pour la dernière fois, il y a une longue pause.

«Je ne sais pas trop. La chose qui me vient à l’idée, c’est l’accueil qu’on fait aux gens dans cette école. Et ça, ça vient du personnel et des élèves. Je vais me souvenir à quel point on était bien là», explique-t-il, visiblement ému.

«Depuis quelques semaines, je marche plus lentement dans les corridors et je vais surtout au gymnase, puisque c’est là que j’ai passé les sept premières années de ma carrière. Il y a évidemment beaucoup de souvenirs», ajoute le directeur.

«Je suis passé devant les mosaïques de photos qui sont là depuis 2005 et tous les jeunes qui sont passés par chez nous. Ça me fait un petit quelque chose.»

L’école Le Mascaret compte actuellement 322 élèves.

Dans la nouvelle école, leur nombre va osciller entre 580 et 600.

Les quelque 300 nouveaux qui vont s’ajouter proviennent des changements de limites effectuées par le District scolaire francophone Sud pour régler les problèmes de surpopulation des écoles Saint-Henri et Sainte-Bernadette.

«Tout le monde est excité. Ils ont tous hâte de voir cette belle grande école-là. Mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Nos gens doivent enseigner et s’occuper des jeunes tout en faisant des boîtes. On leur demande en fait deux tâches en une», mentionne Serge Bourque.

Tout ce beau monde devait emménager dans la nouvelle structure le 20 décembre.

Ce fut ensuite repoussé au 12 janvier.

Les élèves pourront finalement déposer leur sac d’école le mercredi 18 janvier.

«Ils nous disent que c’est un retard normal avec un bâtiment aussi grand. Ils doivent faire des tests pour la qualité de l’air, pour le chauffage et tout ça», mentionne le directeur.

La rentrée se fera donc en deux temps en janvier. Les jeunes et le personnel vont devoir passer quelques jours dans l’ancienne école avant de pouvoir déménager.

«On ne voulait pas laisser les élèves hors de l’école plus longtemps que nécessaire. Les 9, 10 et 11, ils vont venir à l’ancienne école, avant d’avoir quatre jours de congé pour le déménagement.»

Cette gymnastique organisationnelle est nécessaire, selon Serge Bourque.

«On ne peut pas encore tout mettre dans les boîtes parce qu’il y a encore des élèves en plein apprentissage.On garde donc l’essentiel des activités pédagogiques jusqu’au dernier moment.»

Et quand le grand jour arrivera enfin, les émotions risquent de faire rapidement surface, à commencer par le directeur.

«On va aussi certainement célébrer notre départ. Pour certains d’entre nous, ça fait 17 ans qu’on est là. On veut dire un bel au revoir au bâtiment.»