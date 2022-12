Higgs s’engage à rétablir les CA des régies de santé d’ici la fin de son mandat

Blaine Higgs a révoqué les conseils d’administration des régies de santé en juillet, sans préciser quand il avait l’intention de les rétablir. Il affirme maintenant qu’il a l’intention de le faire avant la fin de son mandat de premier ministre.

Blaine Higgs n’avait pas donné d’échéance pour le rétablissement de ces conseils d’administration l’été dernier, lorsqu’il a renvoyé ses membres démocratiquement élus et nommés pour les remplacer par des fiduciaires, Gérald Richard et Suzanne Johnston.

«Notre calendrier sera basé sur notre capacité à obtenir les résultats dont nous avons besoin en santé», avait-il simplement affirmé, sans fixer de cibles quelconques pour ces résultats.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec l’Acadie Nouvelle, il affirme toutefois qu’il a l’intention de rétablir les conseils durant ce mandat, qui se terminerait au plus tard en 2024.

«Durant ce mandat comme premier ministre, absolument. Nous devons déterminer ce dont ce modèle de gouvernance aura l’air à l’avenir. […] On a deux bons réseaux, Vitalité et Horizon, et rien ne va changer à cet égard. J’espère qu’on va trouver des moyens, comme on l’a fait pendant la COVID-19, de travailler ensemble de plus près, de se complémenter dans les services.»

Le premier ministre affirme toutefois qu’il ne sait pas quel modèle de gouvernance son gouvernement établira. Quand on l’interroge à ce sujet, il parle plutôt de questions pratiques, comme l’offre de soins de santé, et non pas de gouvernance. Il affirme surtout qu’il veut éviter une «compétition» entre les deux régies.

Il affirme qu’il veut donner plus d’options aux patients pour recevoir des chirurgies dans un autre hôpital dans la province si l’hôpital local ne peut pas les accommoder rapidement.

Dans une entrevue avec l’Acadie Nouvelle le 14 décembre, la PDG du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, a indiqué que des changements à la gouvernance des réseaux pourraient avoir lieu beaucoup plus rapidement.

«Les fiduciaires, ce qu’on nous a dit, c’est que ça devrait être revu d’ici le mois de mars.»

En juillet, Blaine Higgs a aussi remplacé sa ministre de la Santé Dorothy Shephard, et a renvoyé l’ancien PDG du Réseau de santé Horizon, Dr John Dornan.

C’était dans la foulée du décès d’un patient dans la salle d’urgence de l’Hôpital Dr. Everett Chalmers, à Fredericton, un décès que Blaine Higgs avait qualifié «d’inacceptable».

D’autres personnes sont décédées dans les salles d’attente des services d’urgence de la province depuis ce temps-là.

Blaine Higgs dit malgré tout qu’il ne regrette pas les changements annoncés cet été. Il affirme qu’il n’a pas réalisé ces changements à cause du cas particulier de l’homme qui est mort à l’urgence de Fredericton cet été, mais que c’est «la goutte qui a fait déborder le vase».

Blaine Higgs indique qu’il a fait table rase de la gouvernance en santé pour avoir «une organisation agile capable de répondre rapidement aux problèmes du système de santé». Il estime que sa décision a porté fruit.

«Je pense qu’on voit certains aspects de cela qui fonctionnent très bien, quand je pense au nombre de gens qui vont aux urgences. Je sais que c’est extrêmement triste, personne ne devrait mourir dans une salle d’attente, je ne dirais pas le contraire. Mais avec les milliers de personnes qui vont aux urgences chaque jour… Nous essayons tous de nous améliorer partout au pays, chaque système de santé vit des défis, nous ne sommes pas différents.»

Deux conseils d’administration ou un seul?

En novembre, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, a publié une lettre pour établir des positions non négociables sur des questions de langue officielle et de gouvernance en santé.

Il y affirme notamment qu’il est «tout à fait favorable à ce que notre gouvernement continue de travailler avec deux régies de la santé distinctes, Vitalité et Horizon, avec deux conseils d’administration séparés et deux PDG respectifs».

Le 25 novembre, une journaliste a demandé au ministre Bruce Fitch si le gouvernement avait considéré la possibilité d’avoir deux réseaux de santé gouvernés par un seul conseil d’administration. Il n’a pas fourni de réponse définitive.

«Il y a un certain nombre d’options, je suis certain que tout le monde a une opinion différente sur ce que ça devrait être», a-t-il affirmé.

Blaine Higgs n’offre pas plus de clarté.

«Je ne sais pas non plus ce dont ça aura l’air pour le moment. Mais ce que je veux faire, c’est s’assurer que nos deux réseaux de santé ne se font pas compétition. […] Je pense que [Daniel Allain] et moi, nous voulons les meilleurs soins de santé pour la province. Et je pense que n’importe quelle discussion sur la façon d’atteindre cela doit être entretenue, et c’est probablement hypothétique à ce point-ci.»