Tempête: Énergie NB met en garde ses clients

La société Énergie NB met en garde ses clients concernant de possibles pannes de courant en raison de la forte tempête qui s’achemine sur la province.

Les Canadiens des provinces de l’Atlantique doivent se préparer à une violente tempête vendredi et samedi, veille de Noël, selon Environnement Canada.

Des bulletins météorologiques spéciaux ont été émis pour les quatre provinces.

Au Nouveau-Brunswick, la tempête devrait occasionner un mélange de pluie, de pluie verglaçante, de neige et de vents forts.

On prévoit de 20 à 40 mm de pluie dans le sud de la province et entre 10 à 20 cm de neige dans le Nord.

Des rafales de vent pourraient atteindre entre 90 km/h.

«Les pannes de courant sont difficiles à tout moment de l’année, mais particulièrement pendant la période des Fêtes où de nombreuses familles se rassemblent», rappelle Énergie NB.

«Nous tenons à vous assurer que nous avons des équipes prêtes à intervenir en cas de panne et que nous nous efforcerons de rétablir le courant aussi rapidement et sûrement que possible. »

La société d’États rappele à ses clients l’importance de préparer une trousse d’urgence de 72 heures. Une trousse d’urgence de 72 heures devrait comprendre de la nourriture, de l’eau, des piles, une radio à piles, des fournitures de premiers soins et tout article pour besoins spéciaux, comme des médicaments sur ordonnance, des préparations pour nourrissons.