Alexis Daniel a retrouvé sa touche

Lorsqu’il a été nommé capitaine des Wildcats de Moncton, une journée avant l’ouverture du calendrier régulier, Alexis Daniel avait manifesté dans nos pages le désir de réaliser une première saison de 20 buts. Plus tard, comme il ne totalisait que trois réussites après 27 matchs, il semblait évident que ses chances de faire bouger les cordages à 20 reprises s’étaient déjà envolées. Mais voilà, le Dieppois de 19 ans a depuis enfilé l’aiguille dans chacune de ses quatre dernières parties et le voilà soudainement remis sur les rails.

Daniel, qui totalise maintenant huit buts et cinq passes pour 13 points en 31 matchs, jure pourtant n’avoir jamais cessé d’y croire.

«Je n’avais pas perdu espoir, dit-il. Je gardais toujours le même objectif. Je savais que ça allait finir par débloquer. J’avais un excellent temps de jeu, on m’utilisait parfois en avantage numérique et les chances de marquer étaient là. Parfois, la rondelle ne veut juste pas rentrer. Mais depuis quatre parties, on dirait que tout ce que je lance entre dans le filet.»

Lorsque l’auteur de ces lignes lui fait savoir qu’il est déjà cette saison le sixième Néo-Brunswickois à réussir une séquence d’au moins quatre matchs d’affilée avec au moins un but, il laisse aussitôt échapper un «Wow!» bien senti. Il s’agit évidemment d’un record.

Josh Lawrence mène le bal, lui qui a enregistré une série de cinq parties de suite avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, peu de temps avant d’être échangé aux Mooseheads de Halifax. Sinon, on retrouve aussi Cole Huckins, du Phoenix de Sherbrooke, Justin Gendron, des Tigres de Victoriaville, ainsi que Cole Cormier et Samuel Savoie, des Olympiques de Gatineau.

À noter que Daniel est le seul à avoir atteint ce plateau au sein d’une équipe des Maritimes. Les cinq autres l’ont fait avec une formation québécoise. De voir autant de Néo-Brunswickois jouer un rôle offensif au sein d’équipes du Québec est bien entendu du jamais vu.

«Le hockey s’est grandement développé dans les dernières années dans la province et ce sont de multiples facteurs qui expliquent ça. Les entraîneurs sont meilleurs, bien sûr, mais il y a aussi le travail que Derek (Cormier) et Rick (Léger) font pendant l’été. C’est incroyable comment ces deux gars-là ont permis à beaucoup de jeunes de s’améliorer.»

Il croit d’ailleurs que Cormier et Léger ne sont pas étrangers à la victoire des Flyers de Moncton au Championnat canadien M18 (Coupe Telus) en mai, ni au fait que déjà 57 joueurs de la province ont disputé au moins un match dans la LHJMQ jusqu’ici cette saison.

Daniel ajoute que les Néo-Brunswickois qui parviennent à accomplir de grandes choses inspirent énormément les jeunes d’aujourd’hui. Il cite en exemple Lukas Cormier, mais il aurait pu aussi bien nommer les Jake Allen, Sean Couturier, Philippe Myers et compagnie.

«C’est inspirant de regarder des gars d’ici réaliser de grands exploits. Ça te dit que tu peux peut-être réussir à jouer un jour dans la LHJMQ. Personnellement, quand j’étais plus jeune, ce n’est pas que je n’y croyais pas, mais la LHJMQ me semblait tellement loin. Aujourd’hui, même un gars comme moi peut inspirer les jeunes. J’en vois parfois me regarder avec des grands yeux. C’est la même chose pour Cole, Samuel et Justin. Ils inspirent eux aussi les jeunes», affirme le capitaine des Chats Sauvages.

«Et si les entraîneurs au Québec utilisent de plus en plus les gars d’ici dans des rôles offensifs, c’est sûrement parce qu’ils voient eux aussi de belles choses dans notre façon de jouer. C’est sûr que nous n’avons pas la population du Québec qui peut ainsi développer beaucoup plus de joueurs, mais je crois quand même que nous allons continuer de nous améliorer», mentionne Daniel.

En bref… L’ancien record pour le plus de joueurs du Nouveau-Brunswick ayant réussi une séquence d’au moins quatre matchs consécutifs avec au moins un but était de quatre. C’est arrivé à deux reprises. La première fois en 1973-1974, grâce à Yvon Vautour, deux fois, Jean-Paul LeBlanc, Sidney Veysey et Douglas Chase. Plus près de nous, soit en 2007-2008, Jordan Clendenning, Patrice Cormier, Dean Ouellet et Nick Layton ont également accompli l’exploit… Ce sont toutefois Yvon Vautour et Douglas Chase qui détiennent la marque de huit matchs d’affilée avec au moins une réussite. Les deux joueurs ont tous deux réussi leur séquence en 1973-1974… Parmi les joueurs qui ont réalisé des séquences d’au moins quatre rencontres consécutives avec au moins un but, on retrouve des bonshommes comme Andrew McKim, Everett Sanipass, Sean Couturier, John LeBlanc, Lukas Cormier, Danny Cormier, les frères Saulnier, Allain et Alex, Dean Ouellet, Dominic Noël et Mika Cyr…

Des jeunes prometteurs

Comme capitaine des Wildcats de Moncton, Alexis Daniel joue évidemment un rôle de mentor auprès des jeunes joueurs de l’équipe. Il est donc bien placé pour nous parler un brin de quelques jeunots du club.

De Preston Lounsbury, qui se veut l’une des bonnes recrues dans la LHJMQ cette saison et qui a aidé les Flyers de Moncton à remporter la coupe Telus en mai, Daniel aime particulièrement la personnalité du jeune homme.

«Il excelle de plus en plus. Il montre vraiment une belle progression sur la glace. Mais il m’impressionne également beaucoup à l’extérieur. C’est tellement une bonne personne. C’est aussi un jeune leader. Il est très mature pour son âge», soutient le numéro 12 des Wildcats.

Le premier choix de l’équipe, Gabe Smith, un autre Néo-Brunswickois, en est un autre qui impressionne Daniel.

«Gabe n’a que 16 ans et je me doute bien à quel point ça peut-être difficile de jouer dans cette ligue à son âge. Pour ma part, j’ai commencé à 17 ans et je me souviens d’avoir trouvé ça très dur les premiers mois. Heureusement, je m’étais fait ami avec les joueurs de 20 ans (Jacob) Hudson et (Tristan) Dejong. Ils m’avaient beaucoup aidé à m’acclimater. Je tente de faire la même chose pour Gabe. C’est d’ailleurs moi qui le conduis chaque matin à l’école», raconte-t-il.

«En fait, je conduis aussi Miles (Mueller) et le fils de Frantz Jean, Néka, qui joue pour les Flyers. Néka habite tout près de chez Miles et Gabe, alors je les conduis tous les trois à leur école. J’en profite pour demander parfois à Néka des nouvelles des Flyers. Je sais par exemple que Zachary Wheeler pourrait être choisi en première ronde du prochain repêchage», souligne Daniel, qui n’est pas sans savoir que six ex-Flyers ont été repêchés au premier tour depuis 2018, soit Lukas Cormier (2018), Samuel Savoie (2020), Dyllan Gill (2020), Dylan MacKinnon (2021), Justin Gendron (2021) et Spencer Gill (2022).

On a ensuite demandé à Alexis Daniel de nous parler du jeune surdoué Étienne Morin, qui est en train d’établir une nouvelle marque dans la LHJMQ pour un défenseur de 17 ans. Avec ses 14 buts en seulement 31 parties, Morin est en excellente position pour briser la marque de 26 buts de Jean-Jacques Daigneault établie en 1982-1983.

Questionné sur les chances de Morin de battre le record de Daigneault, Morin réplique aussitôt: «Je ne mettrais sûrement pas mon argent contre lui».

«C’est tout un joueur de hockey, indique-t-il. Il me fait penser à Brandt Clarke, que j’ai vu jouer hier soir (lundi) avec Équipe Canada junior. Clarke joue déjà dans la Ligue nationale (Kings de Los Angeles) à 19 ans, mais je crois que le potentiel d’Étienne est encore plus grand. Je suis convaincu qu’il va être repêché en première ronde du prochain repêchage.»

«Nous le taquinons d’ailleurs beaucoup sur le fait qu’il semble toujours sans émotion quand il marque un but. Mais nous savons que c’est tout le contraire. Il possède en lui un grand désir de réussir. C’est un jeune qui est très déterminé», assure Alexis Daniel.