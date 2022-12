Dominique Doucette passe à un cheveu des grands honneurs à Séoul

L’Acadienne Dominique Doucette s’est illustrée cette semaine à Séoul, en Corée du Sud, en terminant au deuxième rang du concours international World Miss University (WMU).

Cette seconde place soutirée par la jeune femme originaire de Campbellton au WMU constitue le meilleur classement du Canada à cette compétition qui en était, cette année, à sa 31e édition.

«C’est un sentiment incroyable. Je suis vraiment heureuse de ce prix et fière d’avoir pu représenter mon pays et bien entendu ma petite région du Nouveau-Brunswick à cet événement international.»

Il est près de 22h au Nouveau-Brunswick, 11h le lendemain à Séoul où se trouve Dominique Doucette lorsque celle-ci s’entretient avec l’Acadie Nouvelle. La veille, mercredi, elle prenait part à la finale de ce concours international qui s’adresse précisément aux étudiantes ou diplômées d’institutions universitaires. Elle a d’abord entendu son nom pour le prix de Miss Anychat/Story (vote du public)… puis celui de Miss Sincérité. Elle pensait alors que ses chances de remporter la finale étaient minces. Puis son nom est à nouveau sorti à la fin, lors de l’annonce de la seconde position (1re princesse) du concours.

«Plus le concours avançait, plus je me sentais en confiance. Les choses allaient bien, j’étais en parfait contrôle. Et il n’y avait pas d’éléments extérieurs venus me déranger, comme tomber malade, ce qui m’est justement arrivé plus tôt cette année. Quand tu es préoccupé par quelque chose, ça paraît et ça finit toujours par déteindre sur ta performance», raconte-t-elle.

Cela fait maintenant un peu plus de trois semaines que la jeune femme de 27 ans sillonne les rues de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Elle est débarquée sur place deux semaines avant le début de la compétition, question de se familiariser avec les lieux et faire un peu de tourisme, mais aussi pour s’assurer d’une certaine quiétude. Pas de décalage horaire, pas de bagages perdus, etc.

La compétition, elle, s’est déroulée plus tôt cette semaine. Elle a culminé mercredi avec la remise des prix. Au cours des derniers jours, les participantes – provenant d’une soixantaine de pays – ont notamment pris part à des forums sur l’environnement, l’économie, et la politique. Leur participation et leur compréhension des enjeux font partie de leur évaluation.

Pour les gagnantes, des bourses sont décernées afin de les aider à payer leurs frais de scolarité universitaires. Sa présence à son concours est d’ailleurs liée à ses récentes études puisqu’il s’agit d’un prérequis. Diplômée de l’Université Laval en Relations industrielles, la représentante canadienne s’affaire à terminer une spécialisation en Créativité, Innovation et Ressources humaines.

Parallèlement, elle travaille dans le secteur du recrutement à Québec.

Comme elle a remporté trois prix lors du WMU, elle ne reviendra donc pas au pays avec une simple couronne comme souvenir dans ses bagages. En fait, ceux-ci totalisent une bourse plus que respectable de 70 000$ US. Cette bourse lui servira donc à payer ses frais d’études, et même lui donner un coup de pouce pour continuer, elle qui songe à poursuivre une maîtrise en gestion de projet.

Habituée des compétitions du genre, Dominique n’en est pas à son premier podium. Elle a remporté le titre de Miss Canada en 2015 puis celui du Miss Teen Univers en 2016 lors de la compétition internationale qui avait lieu au Panama. En 2018, elle fut duchesse du Carnaval de Québec. En 2020, elle a terminé 7e du concours Miss Univers Canada. Plus tôt en janvier 2022, elle a participé au Reinado Internacional Del Café en Colombie.

Dominique prévoit quitter la Corée au cours des prochains jours. «Je me suis bien plu ici, c’est un pays magnifique», ajoute-t-elle.

Un mot sur la gagnante. Il s’agit d’Isabella Oldenburg, représentante du Costa Rica. «C’était ma best. Nous étions toujours ensemble là-bas tout au long de l’événement et je suis très contente pour elle», a lancé Dominique.