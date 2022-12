Immersion: une décision prise à l’aveuglette

Le ministère de l’Éducation admet ne pas savoir quel impact l’abolition du programme d’immersion française risque d’avoir sur le réseau d’enseignement francophone.

Le gouvernement Higgs a présenté la semaine dernière le nouveau programme d’apprentissage du français que devront suivre les élèves anglophones de la maternelle et de la première année à compter de septembre.

Ce nouveau curriculum remplacera progressivement le programme d’immersion en français offert aujourd’hui dans certaines écoles anglophones.

Le programme fera en sorte que les élèves du primaire recevront 50% de leurs apprentissages en français. Au secondaire, ce sera 40%.

Le ministre de l’Éducation espère que cette réforme permettra aux élèves anglophones d’être en mesure de soutenir une conversation en français à la fin de leur parcours scolaire.

Le nouveau plan du gouvernement s’attire un lot de critiques, notamment de Canadian Parents for French. Le directeur général du chapitre néo-brunswickois de l’organisme, Chris Collins, craint notamment que l’abolition de l’immersion exerce une importante pression sur le système d’éducation francophone puisque le nouveau programme risque d’être impopulaire auprès des parents d’élèves anglophones.

«Les ayants droit présentement dans le système anglophone vont se tourner vers le réseau francophone. Ça va mettre énormément de pression sur le réseau francophone et ils vont eux aussi avoir besoin d’enseignants», explique M. Collins.

Aucune donnée

Quel impact l’abolition de l’immersion française aura-t-elle sur le système d’éducation francophone? Beaucoup d’ayants droit choisiront-ils de quitter le réseau anglophone? Le ministère de l’Éducation admet l’ignorer.

«Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ne recueille pas d’informations sur les parents ayants droit et sur les écoles dans lesquelles leurs enfants sont inscrits. Le ministère croit qu’il appartient à chaque famille de décider ce qui est le mieux pour son enfant en matière d’éducation et où elle veut qu’il aille à l’école», a écrit une porte-parole dans un courriel.

D’après des données de Statistique Canada, environ 20% des ayants droit au Nouveau-Brunswick fréquentent des écoles anglophones plutôt que francophones.

Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est (DSF-NE), croit lui aussi que le nouveau programme d’apprentissage du français proposé par le gouvernement Higgs pourrait avoir un impact sur certaines écoles francophones de la province.

«Je crois que l’on peut certainement anticiper que des élèves d’immersion reviendront vers nos écoles, a-t-il dit au journal. Pour le DSF-NE, ça représente surtout les régions de Campbellton, Dalhousie et de Bathurst.»

Bien qu’il soit encore trop tôt pour mesurer le réel impact des changements, M. Pelletier prédit que certaines écoles francophones qui pourraient récupérer des enfants qui «devraient, en théorie, être dans les écoles francophones de toute façon» pourraient être confrontées à des défis d’espace.

«Chez nous, dans la région de Bathurst, plus de 90% de nos ayants droit admissibles à l’école française sont déjà dans nos écoles. Nos défis ne seront pas de la même ampleur que dans le District scolaire francophone Sud, dit M. Pelletier, qui était autrefois directeur de l’École le Sommet, à Moncton. De notre côté, ça risque d’amener certains débordements de classe, mais il est encore trop tôt pour vraiment mesurer l’impact.»

L’arrivée d’enfants d’ayants droit fréquentant l’immersion au sein du réseau francophone pourrait notamment nécessiter davantage de ressources afin qu’ils fassent du rattrapage au niveau de leurs compétences linguistiques.

Le DSF-S n’a pas été en mesure de répondre à nos questions sur l’impact de l’abolition du programme d’immersion française.

Problème d’enseignants

M. Collins s’inquiète également que le nouveau programme d’apprentissage du français au sein du réseau scolaire anglophone risque de créer du mécontentement au niveau du personnel enseignant.

«Tout ça crée beaucoup d’instabilité et les enseignants bilingues, du côté anglophone, vont finir par quitter pour aller dans le système francophone, quitter la province ou tout simplement quitter la profession. Le gouvernement est en train de mettre en marche des changements qui vont créer une pénurie importante d’enseignants», s’inquiète-t-il.

M. Pelletier croit lui aussi que le nouveau programme d’apprentissage du français crée du mécontentement auprès des enseignants du réseau anglophone. Certains communiquent déjà avec lui afin de savoir s’ils pourraient intégrer le DSF-NE.

«On reçoit déjà des demandes. Des enseignants nous contactent et tâtent le terrain pour voir s’il y aurait de la place chez nous. Ça indique que les enseignants du secteur anglophone ne sont probablement pas d’accord avec les changements qui s’annoncent.»