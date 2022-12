La tempête frappe fort au Québec et en Ontario

Une tempête hivernale majeure s’abat sur le Québec et l’Ontario causant de nombreuses pannes d’électricité, des conditions routières difficiles ainsi que des retards et des annulations dans les aéroports.

Environnement Canada a publié des avertissements météorologiques pour une grande partie de l’Ontario et du Québec, indiquant que de la neige abondante, des vents violents et de la pluie verglaçante sont attendus dans certaines régions.

Le début de la tempête cause déjà de multiples pannes de courant. Hydro-Québec rapportait que plus de 158 000 de ses clients étaient sans électricité en début de matinée. Et ce nombre ne cesse de grimper. Les régions les plus touchées étant l’Outaouais, les Laurentides et la ville de Québec.

Vers 9h, Hydro One, le plus grand service public d’électricité de l’Ontario, a indiqué que plus de 29 000 abonnés étaient privés de courant. Pour sa part, Hydro Ottawa, qui alimente quelque 353 000 habitations et entreprises dans la capitale fédérale et à Casselman, faisait état d’environ 12 000 clients sans électricité, en date de vendredi matin 6h.

Au Québec, de nombreuses régions devraient recevoir un mélange de neige abondante, de pluie et de vents forts, tandis que certains secteurs pourraient connaître de la pluie verglaçante.

Plusieurs secteurs de l’est de la province sont également sous le coup d’avertissements de risque de déferlement de vagues et de débordement côtier.

Plusieurs centres de services scolaires du Québec ont annoncé la fermeture d’écoles primaires et secondaires pour vendredi compte tenu des conditions météo et pour des raisons de sécurité.

Dans certaines parties du sud de l’Ontario, la pluie suivie d’une chute des températures pourrait entraîner des conditions de gel soudain, tandis que des vents violents et des conditions de blizzard sont prévus pour certaines régions.

Plusieurs conseils scolaires, dont à Toronto Ottawa et London, ont aussi fermé des écoles pour la journée.

Les aéroports internationaux de Montréal et Toronto affichaient vendredi matin de nombreux vols retardés ou annulés, principalement en direction ou en provenance de l’ouest du pays, de l’est américain et des destinations soleil.

Tard jeudi, WestJet a annoncé l’annulation de manière proactive des vols dans des aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique en raison des prévisions météorologiques.

La compagnie aérienne indique que les annulations s’appliquent à tous les vols prévus à l’arrivée et au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto à partir de vendredi à 9h, heure de l’Est, jusqu’à la fin de la journée. Les autres aéroports touchés par les interruptions de service comprennent ceux d’Ottawa, de Londres, de Montréal et de Waterloo.

Les Maritimes

Les provinces des Maritimes seront aussi touchées à leur tour par un mélange de fortes pluies et de puissantes rafales à compter de vendredi et jusque dans la nuit.

Le météorologue d’Environnement Canada, Ian Hubbard, a indiqué que la tempête s’intensifierait dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick vers midi et devrait traverser la région au cours de l’après-midi et de la nuit, avant de se dissiper la veille de Noël.

Le mauvais temps durera plus longtemps à Terre-Neuve, où les résidents peuvent s’attendre à des chutes de neige fondante et à de puissantes rafales de samedi jusque dans la nuit, détaille-t-il.

M. Hubbard ajoute que les rafales seront remarquables, avec des prévisions pointant vers des vitesses de 90 km/h dans certaines régions du Canada atlantique, y compris jusqu’à 100 km/h dans les zones côtières.

Les services publics d’électricité préviennent les résidents de se préparer à d’éventuelles pannes de courant.

Les panneaux de départ des compagnies aériennes à l’aéroport d’Halifax indiquaient des retards et des annulations de certains vols à 10 h 30.

Les niveaux de précipitations et de neige varient dans les provinces de l’Atlantique, avec 25 à 40 millimètres de pluie prévus dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Environ 20 millimètres tomberont sur l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que dans le nord du Nouveau-Brunswick, les précipitations commenceront sous forme de neige.