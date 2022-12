Le gouvernement Higgs se défend d’avoir adopté une loi «anti-ouvrière»

Le gouvernement Higgs tente d’apaiser les critiques des syndicats du N.-B. au sujet de sa loi sur le processus de grève, que les groupes de travailleurs ont qualifié «d’anti-ouvrière».

Les syndicats ont écrit, dans une lettre d’opinion publiée dans l’Acadie Nouvelle du 16 décembre, que les modifications à la Loi sur les relations de travail dans les services publics faisaient «pencher la balance du pouvoir en faveur de l’employeur».

Le gouvernement affirme plutôt que cette loi existe pour permettre à l’employeur de continuer à offrir ses services essentiels.

Il espère aussi éviter des grèves «sans préavis» en obligeant les syndicats à fournir un avertissement de 72 heures avant de déclencher une grève.

Des représentants de syndicats, dont le Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat du N.-B., le Syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B. et la Fédération des enseignants du N.-B., affirment que le projet de loi autorise le recours aux briseurs de grève, et que cela permettrait au gouvernement d’employer des personnes non qualifiées pour occuper des postes réglementés.

«Cette décision pourrait mettre en péril la population Néo-Brunswickoise», ont-ils écrit.

Les syndicalistes affirment aussi que, puisque la loi modifie la date limite pour la détermination du nombre d’employés désignés (soit des employés qui doivent demeurer au travail en cas de grève), elle «fait place au chaos avec les désignations de dernière minute».

Cette loi a obtenu la sanction royale le 16 décembre.

Dans une lettre datée du 14 décembre écrite par Michael Murray, sous-ministre adjoint du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le gouvernement affirme que sans l’autorisation de recourir à des travailleurs de remplacement non syndiqués tel que le prévoit la nouvelle loi, «l’employeur et la population seraient dans une position vulnérable».

«Il pourrait arriver qu’il n’y ait pas assez d’employés pour occuper des postes désignés en raison de postes vacants ou d’absences. Cela mettrait en péril la prestation de services essentiels», écrit le sous-ministre adjoint dans sa lettre, dont l’Acadie Nouvelle a obtenu copie.

La loi ne change pas le fait que les travailleurs sont tenus d’être qualifiés pour les postes qu’ils occupent.

Le gouvernement change aussi les règles entourant le processus d’arbitrage exécutoire pour les employés de la fonction publique.

Il s’agit d’avoir recours à un arbitre pour rendre un jugement afin de régler un conflit de travail. Le gouvernement a modifié la loi pour forcer les arbitres à tenir compte de certains critères lorsqu’ils rendent une décision, par exemple sur une augmentation de salaire pour des employés syndiqués.

Les arbitres devront prendre en compte la capacité du gouvernement à payer ces augmentations de salaire, «compte tenu de sa santé financière et économique». Ils devront aussi comparer les salaires et avantages des employés du N.-B. à ceux d’emplois comparables dans les secteurs publics et privés dans les autres provinces de l’Atlantique avant de rendre leur décision.

«Contrairement à ce que vous affirmez, rien n’indique que ces facteurs ont entraîné un processus d’arbitrage obligatoire favorisant l’employeur», écrit Michael Murray.

Il affirme aussi que les critères sur l’arbitrage dans cette nouvelle loi au N.-B. sont comparables à ceux de la Nouvelle-Écosse et d’autres provinces canadiennes.