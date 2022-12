Réforme municipale: la date cruciale du 1er janvier 2023 approche à grands pas

L’une des étapes les plus importantes de la réforme de la gouvernance locale sera franchie dans à peine un peu plus d’une semaine au Nouveau-Brunswick avec l’avènement des nouvelles municipalités et districts ruraux.

Au total, la province comptera 77 gouvernements locaux et 12 nouveaux districts ruraux quand minuit aura sonné le 1er janvier.

Ceux-ci remplaceront les 340 entités locales qui sont actuellement existantes à travers la province.

Si cette réforme municipale se veut la plus importante au Nouveau-Brunswick depuis 1965 et le programme Chances égales pour tous sous le gouvernement de Louis J. Robichaud, il ne faut pas s’attendre pour autant à voir de gros changements dès la nouvelle année.

Selon plusieurs intervenants du milieu municipal interrogés par l’Acadie Nouvelle, 2023 sera une année de transition où les gouvernements locaux tenteront d’assembler les pièces du nouveau puzzle s’offrant à eux sans trop précipiter les choses.

Il ne faut surtout pas s’attendre à voir de sitôt les noms des villes nouvellement créées sur les édifices municipaux et les enseignes de rue.

«Ce qu’on risque d’abord de remarquer, ce sont des sourires sur les visages des gens», a illustré Daniel Guitard, maire de la Ville de Belle-Baie.

«Les changements vont surtout se faire dans le domaine administratif. C’est là-dessus qu’il faudra s’attarder lors des premiers mois de travail», a ajouté le nouvel élu municipal.

À Grand-Sault, la nouvelle administration municipale dit avoir mis en place un groupe de travail qui veillera à mener une transition en toute fluidité au sein d’une communauté dans laquelle les citoyens pourront s’identifier.

«On souhaite que les gens puissent s’approprier et adhérer à cette nouvelle municipalité où ils pourront se sentir chez eux», a indiqué Bertrand Beaulieu, le maire de la municipalité régionale de Grand-Sault.

Les deux élus confirment que les services offerts aux citoyens demeureront identiques une fois que les nouvelles entités auront officiellement vu le jour.

Il n’y aura donc pas de changement à prévoir durant la première année dans l’entretien des routes, la cueillette des ordures, la protection du territoire par les policiers et les pompiers et dans les services de loisirs et de culture.

«Il n’y a pas de changement dans notre structure pour l’instant, il faudra attendre que le conseil municipal de Belle-Baie décide de prendre position sur certains dossiers pour voir des choses changer dans notre travail», a affirmé Roger Clavet, chef de la Police régionale BNPP, dont le service dessert actuellement un territoire qui s’étend entre Beresford et Pointe-Verte.

Du pain sur la planche

Le maire de Belle-Baie estime que le travail qui attend les élus durant la première année du mandat est titanesque.

«Il y a actuellement différents systèmes comptables et de paye, plusieurs conventions collectives d’employés et réseaux d’aqueduc, tout ça devra être harmonisé après un certain temps», a souligné Daniel Guitard.

Le député provincial sortant de la circonscription Restigouche-Chaleur a toutefois tenu à rassurer la population et les groupes communautaires de sa région.

«Malgré le travail de transition qui doit être fait, j’entends poursuivre les projets entamés par les anciennes municipalités et ne surtout pas oublier les DSL et les organismes communautaires éparpillés un peu partout à Belle-Baie.

À l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, on estime que la réforme municipale est majeure et implique du travail dont le simple citoyen peut souvent ignorer toute l’ampleur.

«Il faut par exemple créer un nouveau compte de banque et changer toutes les factures pour le 1er janvier 2023, c’est très terre à terre, mais ça demande beaucoup de travail. Les gens devront être patients et conciliants un certain temps», a illustré Pascal Reboul, directeur général de l’organisme.

«Les premiers signes significatifs de changement se verront plutôt en 2024. D’ici là, les nouveaux élus ne vont sûrement pas s’ennuyer.»

«Le déficit démocratique a été éliminé et la représentation dans les zones rurales de la province a été renforcée afin que les résidents aient leur mot à dire», a pour sa part indiqué Vicky Lutes, porte-parole du ministère des Gouvernements locaux et Réforme de la gouvernance locale.