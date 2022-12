Retour progressif des célébrations de Noël dans les foyers

En raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, les deux dernières années ont été beaucoup moins festives dans les foyers de soins spéciaux de la province. Si certaines contraintes persistent, l’esprit des Fêtes, lui, se fait tout de même beaucoup plus présent cette année.

La COVID-19 a pris beaucoup de place dans les foyers de soins et foyers de soins spéciaux de la province depuis 2020. Durant cette période agitée et marquée par les éclosions, les visites, sorties et rassemblements ont longtemps été sous le coup de mesures sanitaires très strictes. Bien que celles-ci furent mises en place dans le but de protéger la santé des résidents, celles-ci ont eu des impacts évidents sur leur moral.

Depuis quelques mois par contre, la pandémie s’est faite plus discrète, les éclosions moins fréquentes. Cette situation fait en sorte que plusieurs établissements ont assoupli les règles de visite sans pour autant tout mettre de côté.

«La COVID-19 a pris beaucoup de place dans nos établissements au cours des deux dernières années. Ça n’a pas été facile. On est content de pouvoir souffler un peu plus. Ça fait du bien à tout le monde.»

Keven Vienneau est vice-président de l’Association des foyers de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick, une organisation qui compte plus de 250 établissements actifs qui hébergent plusieurs milliers de résidents. Selon lui, les visites sont permises dans la très grande majorité de ces établissements, à condition que ceux-ci ne soient pas aux prises avec une éclosion de COVID-19.

Cette situation détonne avec la période des Fêtes de 2020 et 2021. L’an dernier, les portes de ces établissements étaient notamment fermées aux familles en raison du grand nombre d’éclosions.

«Comme ça va mieux, on a plus de flexibilité en raison de la situation actuelle plus positive. En fait, on est presque revenu à la normale, à la période prépandémie», affirme M. Vienneau avant d’ajouter que certaines mesures sont toujours en place.

Du coup, les gens peuvent visiter les résidents tout en conservant toutefois un degré de précaution. Du côté des employés, le port du masque en tout temps demeure.

«Ce que l’on fait encore, c’est d’éviter la tenue de rassemblements avec la communauté ou les familles. On demande également aux visiteurs de garder leur masque et de rester dans les chambres des proches, non les salles communes. C’est un mal nécessaire afin de protéger cette population plus vulnérable», indique-t-il, notant que les résidents aussi peuvent désormais sortir et aller festoyer en famille.

«On est très content pour nos résidents, car on sait à quel point ce fut difficile pour eux moralement au cours des deux dernières années. C’est un soulagement pour eux, mais aussi pour les employés, car ils ont leur bonheur à cœur», indique-t-il.

Pour l’instant, très peu des foyers membres de son association sont aux prises avec des éclosions de COVID-19 (deux cas et plus). Cette année par contre, la grippe saisonnière frappe fort au sein de la population générale. Selon M. Vienneau, cette tendance n’a pas encore ébranlé les foyers.

«De façon générale, ça se passe bien d’un côté comme de l’autre dans nos foyers. On constate très peu d’éclosions pour le moment. Et autant pour la COVID-19 que pour la grippe, nos résidents sont plutôt enclins à choisir de se faire vacciner, ce qui aide énormément», soutient-il.

Prônant la prudence, il demande tout de même aux gens qui ont des symptômes grippaux de s’abstenir de fréquenter leurs proches dans les foyers ou de venir les chercher pour des sorties.

Lui-même copropriétaire de sept établissements de niveaux 2 et 3B, M. Vienneau gère plus de 380 lits. Dans ses résidences, on ne passe pas par-dessus la période des Fêtes.

«On organise des petits partys de Noël avec nos résidents et nos employés. C’est certain que ce n’est pas la même chose qu’en présence des familles comme par le passé, mais c’est néanmoins un beau moment qui est apprécié de tous. Et dans le fonds, nos employés et résidents forment aussi une grande famille en soi», note-t-il.