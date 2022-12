Tempête: Opération Nez rouge prend congé vendredi

Dû aux conditions météo difficiles prévues, Opération Nez rouge de la Péninsule acadienne a pris la décision d’annuler son service de raccompagnement vendredi soir.

«Nous avons pris cette pénible décision afin de préserver la sécurité de nos bénévoles», ont fait savoir les responsables, qui invitent les citoyens à prévoir leurs déplacements en faisant appel à un taxi, un ami, un parent, un conducteur désigné ou encore à dormir sur place.

Le service de raccompagnement sera de retour dans la Péninsule acadienne pour la veille du Jour de l’An.

Les provinces des Maritimes seront touchées par un mélange de fortes pluies et de puissantes rafales à compter de vendredi et jusque dans la nuit.

Le météorologue d’Environnement Canada, Ian Hubbard, a indiqué que la tempête s’intensifierait dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick vers midi et devrait traverser la région au cours de l’après-midi et de la nuit, avant de se dissiper la veille de Noël.

Le mauvais temps durera plus longtemps à Terre-Neuve, où les résidents peuvent s’attendre à des chutes de neige fondante et à de puissantes rafales de samedi jusque dans la nuit, détaille-t-il.

M. Hubbard ajoute que les rafales seront remarquables, avec des prévisions pointant vers des vitesses de 90 km/h dans certaines régions du Canada atlantique, y compris jusqu’à 100 km/h dans les zones côtières.

Les services publics d’électricité préviennent les résidents de se préparer à d’éventuelles pannes de courant.

Les panneaux de départ des compagnies aériennes à l’aéroport d’Halifax indiquaient des retards et des annulations de certains vols à 10 h 30.

Les niveaux de précipitations et de neige varient dans les provinces de l’Atlantique, avec 25 à 40 millimètres de pluie prévus dans le sud du Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Environ 20 millimètres tomberont sur l’Île-du-Prince-Édouard, tandis que dans le nord du Nouveau-Brunswick, les précipitations commenceront sous forme de neige.