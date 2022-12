Une cérémonie d’assermentation hautement symbolique à Bois-Joli

«C’était une soirée vraiment magique.»

C’est à partir de son bureau, désormais situé dans l’édifice municipal de l’ancien village de Balmoral, que le maire de Bois-Joli, Mario Pelletier, commente la cérémonie d’assermentation qui s’est déroulée la veille.

Comme il s’agit d’un moment historique – la première cérémonie du genre pour cette nouvelle entité qui regroupe Balmoral, Eel River Dundee et certains DSL (St-Maure, Blair Athol et Maltais) -, le nouveau conseil a voulu faire les choses en grand. C’est pourquoi c’est l’école primaire Mosaïque du Nord qui a été choisie comme lieu de rassemblement.

«C’est probablement l’endroit le plus rassembleur pour notre nouvelle communauté puisqu’il lie chacune de nos localités. Et c’est le message que l’on voulait passer, soit qu’il faut désormais travailler d’une seule voix, tous ensemble. Mais au-delà de ça, c’était aussi une façon d’impliquer notre jeunesse dans le processus, leur donner le goût de s’impliquer dans leur communauté et, qui sait, plus tard en politique», souligne M. Pelletier, notant que le conseil étudiant de l’établissement avait été invité à prendre part à l’assermentation.

Maintenant que la partie protocolaire est terminée, M. Pelletier sait que lui et son conseil auront du pain sur la planche en janvier alors que les nouvelles entités entreront en vigueur.

«En fait, on s’est déjà passablement attelé à la tâche», précise le maire.

«On n’a pas attendu 2023, on a déjà attaqué beaucoup de dossiers. Mais c’est certain qu’il reste encore énormément de travail à faire. La question des politiques, des actifs, des infrastructures… C’est énorme, et on va prendre tout cela une journée à la fois afin de s’assurer de bien faire les choses», indique le maire qui, il faut le dire, a composé avec un processus similaire tout récemment avec la fusion du DSL de Dundee et de la municipalité d’Eel River Crossing.

«C’est ma seconde fusion en six ans, alors je sais ce que ça implique. Mais je ne suis pas inquiet, car on sent que les gens de chacune des communautés sont très positifs face à ce regroupement et que tout le monde est prêt à embarquer dans cette nouvelle aventure. Il va y avoir des défis, c’est certain, mais la population est derrière le projet et c’est très encourageant», mentionne-t-il.

La municipalité de Bois-Joli entend d’ailleurs sonder sa population par rapport à ce projet collectif. Des consultations publiques devraient avoir lieu au printemps en vue de guider les lignes directrices du futur plan stratégique de la municipalité.

La cérémonie d’assermentation du conseil de Bois-Joli est la dernière à s’être tenue au Restigouche. Des cérémonies similaires ont déjà eu lieu dans les nouvelles entités Baie-des-Hérons, Campbellton et Saint-Quentin, chacune fortement restructurée à la suite de la réforme.