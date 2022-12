L’une des pires situations depuis 25 ans, selon Énergie NB

La tempête qui a frappé le Nouveau-Brunswick vendredi et jusqu’à samedi matin a causé des dégâts d’une ampleur historique au réseau électrique de la province. Des clients devront passer la veillée de Noël sans courant, prévient Énergie NB

Selon la société d’État, il s’agit de l’une des pires crises des 25 dernières années.

«Le système météorologique a causé d’importantes pannes partout dans la province et a été l’un des plus grands événements de ce genre à l’échelle provinciale que nous ayons connu depuis 25 ans. Malheureusement, certains clients seront sans courant jusqu’au 25 décembre», a-t-on fait savoir par courriel.

À 15h30, 22 700 clients étaient toujours sans électricité. Samedi matin, ils étaient plus de 44 000, dans toutes les régions de la province, du nord au sud.

Plus de 500 employés et entrepreneurs d’Énergie NB sont à l’oeuvre pour évaluer et de réparer les dommages causés par la tempête.

«Nous tenons à rappeler que nous reconnaissons que les pannes de courant sont difficiles à tout moment, mais particulièrement pendant la période des Fêtes. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension alors que nous nous efforçons de rétablir le courant pour des dizaines de milliers de Néo-Brunswickois.»

«Nous avons déjà réalisé d’importants progrès de rétablissement hier soir, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.»

Les rafales de vents ont atteint jusqu’à 100 km/h le long des côtes, causant des dégâts importants aux toitures des maisons et autres structures. Plusieurs arbres ont été déracinés.

De 25 à 40 millimètres de pluie, mélangée avec de la neige dans le Nord, étaient prévus sur le Nouveau-Brunswick.