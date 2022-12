Des déplacements difficiles en ce jour de Noël

Des milliers de Canadiens qui prévoyaient se déplacer en ce jour de Noël, dimanche, se sont retrouvés coincés à leur lieu de départ en raison de l’annulation de plusieurs vols et départs de trains pour une troisième journée de suite.

Samedi soir, VIA Rail a annoncé qu’en raison du déraillement d’un train du CN, tous les départs Toronto-Ottawa et Toronto-Montréal prévus dimanche devaient être annulés.

Cette annonce est survenue alors que neuf départs de VIA Rail en Ontario et au Québec avaient déjà été annulés à cause des mauvaises conditions météorologiques.

Dans certains cas, des passagers ont dû passer plus de 12 heures sans eau ni nourriture.

Dimanche à la mi-journée, Hydro One signalait que près de 54 000 personnes en Ontario étaient toujours sans électricité. Canadian Niagara Power a affirmé sur les réseaux sociaux que ses équipes étaient sur le terrain, faisant de leur mieux pour rétablir le courant dans la région, mais que les conditions rendaient difficile l’accès à certaines zones.

Le Service de police régional de Niagara a exhorté les résidents à ne pas prendre la route. Plus à l’ouest, les autorités ont déclaré que les routes des comtés de Huron et de Perth étaient complètement fermées en raison de fortes chutes de neige qui rendaient les conditions dangereuses.

Une grande partie du sud de l’Ontario a aussi reçu une multitude d’avertissements et de bulletins météorologiques spéciaux d’Environnement Canada annonçant des bourrasques de neige et de la poudrerie.

Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador étaient les seules provinces pour lesquelles il n’y avait aucun avertissement météorologique publié par Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, environ 6460 clients étaient dans le noir dimanche midi après une panne massive qui a privé d’électricité quelque 71 000 foyers. Samedi, Énergie Nouveau-Brunswick avait décrit la panne comme l’une des plus importantes survenues dans la province en 25 ans.

Quelque 114 000 clients du Québec étaient aussi privés d’électricité dimanche midi. Hydro-Québec a affirmé sur Twitter que ses équipes avaient travaillé toute la matinée pour rétablir le courant au plus grand nombre de foyers possible.