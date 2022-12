Forcés de passer la nuit dans un Walmart en raison de la tempête

Une course rapide chez Walmart s’est transformée en une aventure nocturne pour des dizaines d’acheteurs du sud de l’Ontario lorsque les conditions qui ont affaibli la visibilité routière les ont empêchés de quitter le magasin. Les employés ont installé des matelas gonflables et mis en place un buffet pour ces invités inattendus.

«Les voitures étaient dans des fossés. Certaines d’entre elles étaient en panne au milieu de la route. Personne ne pouvait passer», a déclaré Heather Nickoli à propos des conditions à Chatham-Kent, en Ontario, vendredi après-midi.

Mme Nickoli et son petit ami étaient en route de l’Ohio pour se rendre à Peterborough, en Ontario, pour passer Noël avec la famille de son conjoint lorsque la détérioration des conditions météorologiques a forcé la fermeture de l’autoroute 401.

Le couple a réservé une chambre à Chatham-Kent et a décidé de s’arrêter chez Walmart en chemin, mais ils ne sont pas allés bien loin après leur emplette.

La police les a renvoyés, leur disant qu’ils n’arriveraient même pas à leur hôtel et qu’ils devraient passer la nuit dans le Walmart.

«Nous sommes entrés dans le Walmart et il y avait probablement 100 personnes là-bas avec nulle part où aller. C’étaient des habitants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux», a raconté Mme Nickoli.

Randy Morton et sa femme, quant à eux, vivaient à seulement un kilomètre et demi et se sont aventurés chez Walmart parce qu’ils n’avaient plus de nourriture pour leur chat. Boîtes en main, eux aussi ont quitté le magasin pour être refoulés.

«J’ai dit à l’officier que j’avais juste besoin d’aller au coin suivant et que je suis à la maison. Il a dit : Ça n’a pas d’importance. Faites demi-tour et retournez au Walmart.»

Walmart a déclaré dans un communiqué qu’environ 50 clients ont passé la nuit dans le magasin, y compris des jeunes enfants, et que le personnel a retiré des jeux des étagères pour garder les clients et leurs enfants calmes et divertis.

L’équipe en charge du buffet, quant à elle, a servi un repas chaud.

La déclaration indiquait qu’il y avait même une fête improvisée pour souligner l’anniversaire d’un employé à minuit, avec un gâteau et des bougies.

Les clients se sont mis à chanter des mélodies de Noël pour garder le moral, soutient le communiqué.

Un autre Walmart à Fort Erie, en Ontario, a également accueilli une famille qui s’est retrouvée bloquée vendredi soir.

Tout le monde a été autorisé à partir samedi matin. Mme Nickoli et son petit ami ont abandonné leur voyage à Peterborough et sont repartis pour l’Ohio, tandis que M. Morton et sa conjointe sont rentrés chez eux.

Selon Mme Nickoli, tout le monde était d’abord sous le choc en arrivant là-bas, mais ils se sont adaptés à la situation. Quant à M. Morton, il a dit que sa «foi en l’humanité a été restaurée par les associés qui travaillent au Walmart de Chatham».