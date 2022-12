La police recherche l’auteur d’un vol à main armée à Moncton

La GRC demande l’aide du public pour identifier une personne d’intérêt à la suite d’un vol à main armée commis dans un commerce de Moncton.

Le 13 décembre, vers 21h30, une personne est entrée dans un dépanneur situé sur le chemin Mill, brandissant une arme à feu, et exigeant de l’argent et des cigarettes. Le suspect a pris la fuite dans un véhicule avant que la police n’arrive. Personne n’a été blessé dans l’incident.

Les policiers publient des images captées par vidéosurveillance en espérant que quelqu’un puisse reconnaître l’individu ou le véhicule, malgré la qualité de l’image.

L’individu est un homme de carrure moyenne, mesurant environ 6 pi (183 cm). Il portait un chandail à capuchon noir avec lettrage orange sur le devant et sur le bras gauche, et des gants blancs et noirs.

Le véhicule est une berline à quatre portes, gris foncé ou argenté.

On demande à toute personne qui reconnaît l’individu ou le véhicule ou qui possède de l’information qui pourrait aider à faire avancer l’enquête de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.