Une résidence inoccupée de Saint-Basile cambriolée

La GRC à Saint-Léonard demande l’aide du public à la suite d’un vol avec effraction dans une résidence de Saint-Basile.

Le vol avec effraction se serait produit entre le 22 novembre et le 21 décembre 2022, sur le chemin Ruisseau-à-Thibodeau. La résidence était inoccupée au moment de l’incident. Un certain nombre d’articles ont été volés, y compris une génératrice Generac orange et noire, 100 feuilles d’isolant en styromousse, une scie verte et noire de marque Hitachi, quatre panneaux solaires avec trousse de montage, et d’autres articles.

On demande à toute personne qui possède des renseignements pouvant faire avancer l’enquête de communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard de la GRC au 506-473-3137. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.