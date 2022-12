Des élèves d’Edmundston apportent la joie à Noël

Des élèves de la classe de Leadership de l’école Cité des Jeunes A.-M.-Sormany (CDJ) ont décidé d’apporter un peu de joie et de réconfort à des familles moins bien nanties de la région d’Edmundston.

Nadège Ouellette, Audrey Albert et Angélique Couturier ont consacré de 20 à 25 heures de bénévolat chacune dans les jours précédant Noël afin de mener à terme un projet de cueillette de denrées.

Avec l’appui de plusieurs collègues de la classe de Leadership, les trois étudiantes ont confectionné des boîtes contenant des denrées, des cartes-cadeaux et divers articles, dont des produits de nettoyage et de soins personnels.

Le contenu de ces boîtes, qui a été remis à huit familles de la CDJ, était d’une valeur approximative de 720$.

Certains items qui n’ont pas été distribués ont été remis au magasin d’entraide Thrift Store d’Edmundston.

L’activité de cueillette a également été réalisée grâce à un tournoi spécial de volleyball tenu à l’école.

Chacune des 29 équipes devait remettre un minimum de 30 denrées afin de pouvoir participer au tournoi. Cette initiative a permis aux élèves de l’école de récolter 502 denrées et 742$. Quelques professeurs ont participé à l’effort de collecte.

Une activité de financement a également été réalisée en collaboration avec le cours de cuisine de Mélanie Bourgoin-Plourde et ses élèves de la CDJ, soit une vente de 1300 biscuits. Cela a permis d’amasser une somme de 851$.

Les élèves sont partis en tournée afin d’effectuer les livraisons de boîtes auprès des huit familles ciblées à la CDJ mardi et mercredi, après l’école.

L’activité de distribution a permis à Angélique Couturier de constater que beaucoup de familles sont dans le besoin au Madawaska.

«Cette activité a fait en sorte que j’apprécie beaucoup ce que j’ai et l’aisance dans laquelle je vis», a souligné l’étudiante finissante de 12e année.

«Ces familles respirent la joie de vivre et leur gratitude faisait vraiment plaisir à voir. Cette activité m’a permis de réaliser que tout le monde peut se retrouver dans cette situation un jour ou l’autre», a pour sa part déclaré Nadège Ouellette, une autre participante.

La valeur des biens récoltés et distribués et de l’argent récolté dans le cadre du projet se chiffre à plus de 6000$. – SL

BDV : Des élèves de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany ont apporté de la joie à Noël. – Gracieuseté