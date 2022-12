Moins de 900 abonnés d’Énergie NB privés d’électricité

Les efforts de rétablissement en électricité par Énergie NB allaient bon train lundi, après le passage d’une importante tempête hivernale à la fin de la semaine dernière.

En fin d’après-midi lundi, moins de 1000 clients de la société de la Couronne étaient toujours privés d’électricité.

Peu après 16 heures lundi, Énergie NB rapportait 154 différentes pannes à travers la province qui privaient 870 abonnés d’électricité.

Ce sont la région du Nord-Ouest et du comté de Carleton qui étaient pratiquement les seules touchées au moment d’écrire ces lignes, avec 820 clients qui étaient plongés dans le noir.

Les communautés de Rivière-Verte, Sainte-Anne-de-Madawaska et de Four Falls étaient les plus affectées par les pannes.

La grande majorité des abonnés dans la région de Péninsule acadienne qui étaient sans électricité plus tôt lundi ont été rebranchés par les équipes d’Énergie NB en cours de journée.

La société énergétique prévoit un rétablissement du courant pour tous ses abonnés en fin de soirée lundi, vers 23 heures.

Énergie NB a indiqué lundi matin que plus de 500 employés et entrepreneurs travaillaient sans relâche pour résoudre les pannes.

«Tôt ce matin (lundi), le courant avait été rétabli pour plus de 99 000 clients dans la province. Nous mobilisons des équipes d’Énergie NB, des entrepreneurs et des partenaires d’aide mutuelle dans les régions où les pannes sont prolongées pour y poursuivre nos efforts de rétablissement», a indiqué Énergie NB sur son compte Twitter.