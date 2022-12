Un nouveau chapitre commence à Grand-Sault

À l’instar de plusieurs dizaines de nouvelles municipalités qui ont été formées à la suite de la réforme de la gouvernance locale au Nouveau-Brunswick, la Municipalité régionale de Grand-Sault entreprendra un nouveau chapitre de son histoire en janvier.

Le tout s’est concrétisé davantage avec la présentation de la cérémonie d’assermentation du nouveau conseil municipal, le 18 décembre.

Comme le souligne le maire élu de la municipalité, Bertrand Beaulieu, son nouveau conseil sera formé d’un heureux mélange de vétérans de la politique municipale et de nouveaux visages qui apporteront des idées fraîches autour de la table.

«Nous sommes trois municipalités et deux DSL qui s’associent avec chacun leur histoire, leurs bons coups et leurs défis. C’est là la beauté de la chose. C’est cette alliance qui saura nous inspirer et nous guider, pour bâtir, développer et faire grandir notre nouvelle ville. Il faut saisir l’occasion pour se donner un projet vivant qui répond aux besoins actuels», a déclaré M. Beaulieu.

Outre Bertrand Beaulieu, Marcel Levesque, Mario Pelletier, Claudette Goguen Kavanaugh, Danny Soucy, David Raines, Annie Deschênes, Sébastien Michaud, Josée Rioux-Walker et France Roussel ont été assermentés au sein du conseil municipal.

«Avec ce conseil, on pourra mettre à profit les choses qui se faisaient avant. Mais on pourra aussi innover en apportant une nouvelle façon de voir les choses.»

Selon le nouveau maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, ce n’est un secret pour personne que le dossier de la transition vers la nouvelle ville retiendra particulièrement l’attention au cours de la prochaine année.

Le prochain budget et la livraison de certains services liés au regroupement seront à surveiller, estime le nouveau maire.

«Tout est à revoir. Du côté des arrêtés municipaux, par exemple, on a trois ensembles qu’il faut fusionner en un seul. Il y a des pratiques qui existaient dans les trois anciennes municipalités qu’il faut ramener en une façon. Le budget sera un défi, mais il faudra s’asseoir et voir comment on peut travailler avec le budget que l’on a.»

Selon M. Beaulieu, le budget élaboré par le comité de transition et approuvé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick a été passablement conservateur.

«On aura à vivre avec ce budget pour la prochaine année. Après, on pourra voir si on continue dans la direction que le comité de transition nous a donnée ou si on retravaille le budget. J’ai l’impression que ce sera beaucoup plus la deuxième option.»

Selon Bertrand Beaulieu, le conseil municipal ne s’est pas encore penché sur la question du budget. Il devrait être examiné de manière plus approfondie prochainement.

«On savait tous que ça allait être un budget serré. Maintenant, il faut voir ce que ça veut dire pour nous.»

L’autre dossier majeur qui attend le conseil municipal, selon M. Beaulieu, est la mise en place d’une planification stratégique pour les trois à cinq prochaines années.

«Ça nous permettra d’orienter nos actions, nos budgets et nos décisions, explique-t-il. Nous sommes en train de créer la base de cette nouvelle municipalité. Si nous voulons que ce soit une municipalité solide, il faut avoir une bonne base. Elle commence par une planification stratégique qui viendra guider nos prochaines étapes.»

Selon Bertrand Beaulieu, ce plan s’articulera autour de cinq grands axes, soit les finances et les ressources humaines; la transition; le développement économique; le développement communautaire; et les services à la communauté.

Le nouveau maire reconnaît que le conseil municipal sera en processus d’apprentissage à certains égards.

«On parle d’une toute nouvelle municipalité d’environ 11 000 habitants. On est dans une autre ligue. On peut dire que l’on change le moteur de l’avion en plein vol. Il faudra revoir toute la façon de faire. C’est du jamais vu pour nous, même s’il y a d’anciens élus autour de la table.»

Même s’il s’est dit fier de faire partie de l’histoire de cette région, il s’agira aussi d’un défi.

«Les gens devront s’approprier cette nouvelle municipalité. On est plus seulement à Grand-Sault, mais dans une nouvelle municipalité qui a un territoire beaucoup plus grand. Il faut amener les gens à réaliser que nous sommes sous un jour nouveau.»

Notons que la première réunion publique de la Municipalité régionale de Grand-Sault s’est tenue le 20 décembre à l’édifice Marcel Deschênes. Cette réunion a permis aux élus d’adopter certains arrêtés municipaux, afin d’être prêts en cas d’urgence lors de leur entrée en fonction officielle le 1er janvier 2023.