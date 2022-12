Une femme de Bathurst portée disparue

La Force policière de Bathurst demande l’aide du public pour retrouver une femme de 38 ans de Bathurst.

Karolyn Lee Pitre a été vue pour la dernière fois le 18 décembre et sa disparition a été signalé à la police le 25 décembre.

Elle mesure environ 5 pi et 4 po et pèse environ 110 lb.

Elle a les cheveux bruns jusqu’aux épaules, les yeux bleus et a été vue pour la dernière fois portant un jean et une veste en toile verte.

Toute personne ayant des renseignements sur les allées et venues de Karolyn Lee Pitre est priée de communiquer avec la Force policière de Bathurst au (506) 548-0420.