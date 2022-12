Une femme de Moncton manque à l’appel

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public afin de retrouver une femme de 31 ans de Moncton qui manque à l’appel.

Tia Killam a été vue pour la dernière fois le 21 décembre sur l’avenue Bromley, à Moncton.

Sa disparition a été signalée à la police la veille du jour de Noël.

Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de la retrouver, mais sans succès. La police et sa famille s’inquiètent pour son bien-être.

Tia Killam mesure environ 5 pi 6 po (168 cm) et pèse environ 135 livres (61 kg). Elle a des cheveux bruns de longueur moyenne et des yeux bruns. Elle a été vue pour la dernière fois portant un manteau d’hiver rose et un sac à dos noir.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Tia Killam de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400 ou avec l’organisme Échec au crime.