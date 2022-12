La pénurie de travailleurs de la construction a des conséquences sur les chantiers

Le secteur de la construction n’échappe pas à la pénurie de travailleurs dont fait face le Nouveau-Brunswick, une situation problématique en raison du manque de logements qui sévit dans la province.

Depuis la pandémie de COVID-19, de nombreux secteurs de l’économie sont affectés par une pénurie de travailleurs qui rend difficile la poursuite normale de leurs activités.

L’industrie de la construction n’y échappe pas, une situation qui a d’importants impacts sur le nombre de projets immobiliers nécessaires afin de surmonter la pénurie de logements.

D’après Statistique Canada, il y avait en juin 89 200 postes vacants dans l’industrie de la construction à l’échelle du pays.

En novembre, l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises, produite par Statistique Canada, indiquait que près de 50% des entreprises de la construction prévoyaient que le recrutement d’employés qualifiés serait un obstacle au cours des trois prochains mois.

Si rien n’est fait, la situation ne risque pas de s’améliorer au cours des prochaines années. D’après un rapport de Construforce Canada, 257 100 travailleurs du secteur de la construction prendront leur retraite d’ici 2029.

Le phénomène se fait aussi ressentir au Nouveau-Brunswick, alors que la province connaît une croissance de sa population et une pénurie de logements.

En 2011, on retrouvait 36 000 Néo-Brunswickois qui travaillaient en construction. Dix ans plus tard, ils étaient un peu plus de 25 000.

Selon des chiffres du gouvernement fédéral, il y avait 1600 postes vacants dans le secteur de la construction au Nouveau-Brunswick pendant le troisième trimestre de 2022.

Au cours des prochaines années, les chiffres risquent de s’empirer puisque peu de jeunes y travaillent.

D’après des données d’Emploi N.-B., un peu plus de 30% des travailleurs de ce secteur sont âgés entre 15 ans et 34 ans. Les 35 ans à 44 ans ne représentent que 17,6% des ouvriers de cette industrie alors que près de la moitié sont âgés entre 45 ans et 64 ans.

Toujours selon Emploi N.-B., 1484 travailleurs de la construction prendront leur retraite au cours des dix prochaines années.

Impact sur les projets

Chez Construction Acadienne, à Dieppe, on indique que la pénurie de travailleurs retarde plusieurs projets, particulièrement lorsque vient le temps de trouver des sous-traitants afin de réaliser des travaux de charpente, d’électricité ou de plomberie.

Il arrive que des appels d’offres restent sans réponse en raison de la pénurie.

«À l’interne, nous avons nos employés, mais la majorité du travail que nous faisons est sous traité, donc lorsqu’il est temps de trouver des sous-traitants, ça devient difficile parce qu’ils ont des problèmes de recrutement, raconte la présidente de l’entreprise, Marilou Savoie. Les gens avec qui nous travaillons habituellement ne peuvent pas prendre autant de travail qu’ils en prenaient. C’est assez problématique parce qu’il y a quand même un assez gros boom dans l’industrie de la construction.»

Efforts de recrutement

Conscient du problème, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick dit collaborer avec les employeurs afin de trouver les travailleurs dont ils ont besoin.

«Nous collaborons régulièrement avec les employeurs pour organiser des événements et des missions de recrutement destinés à des secteurs particuliers afin de trouver des travailleurs de partout au Canada et à l’international. Ces événements comprennent des salons de l’emploi virtuels et en personne, ainsi que des connecteurs d’emploi, soit des rencontres interactives et présélectionnées entre des candidats qualifiés et des employeurs ayant des besoins urgents», a indiqué dans un courriel une porte-parole du Ministère.

Le gouvernement fédéral compte lui aussi faciliter l’accueil de nouveaux travailleurs œuvrant en construction et a annoncé en novembre de nouveaux critères de sélection d’immigrants pouvant travailler dans ce secteur.

D’après le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, l’immigration figure comme l’une des solutions pour répondre à la pénurie des travailleurs de l’industrie de la construction. Un nouveau service annoncé cet automne afin de jumeler des travailleurs ayant été formés ailleurs dans le monde et des employeurs de la province pourrait notamment y contribuer.

«Il est essentiel d’attirer et de retenir les nouveaux Canadiens pour contribuer à la croissance de la population du Nouveau-Brunswick et pour répondre aux besoins des employeurs de la province», indique le ministère.