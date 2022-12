La nouvelle ville de Caraquet forcée de hausser ses taxes foncières

La réforme Allain coûtera cinq cents par 100 $ d’évaluation aux résidents des anciennes municipalités de Caraquet et Bas-Caraquet, et 12 cents par 100 $ d’évaluation à ceux qui vivaient dans les localités non incorporées.

C’est ce qu’a révélé le maire de la nouvelle entité, Bernard Thériault, à l’Acadie Nouvelle, lors d’une entrevue, mardi.

Les coûts de la fusion imputables à la nouvelle ville de Caraquet sont estimés à un million de dollars. C’est ce que devront débourser collectivement les résidents, à moins que le gouvernement provincial «n’aide à combler le manque à gagner», a précisé le maire, sans trop se faire d’illusion.

«On attend un miracle», a-t-il ajouté.

Le conseil dont il prend la tête aura fort à faire dans les premiers temps. Quatre «défis» ont déjà été mis à l’agenda: la fiscalité, l’utilisation équilibrée et durable du territoire, la question du logement et l’intégration des communautés.

«On n’a pas encore réalisé l’ampleur et la complexité de tout ça», a admis M. Thériault.

«Certains services sont déjà en place; la collecte des ordures et les services d’incendie, par exemple.»

Dans ce dernier cas, une entente a été conclue avec Tracadie. En 2023, la partie de Pokemouche qui est située au sud de la rivière (du même nom) continuera d’être desservie par les pompiers de la municipalité voisine.

En revanche, développer un plan d’urbanisme dans lequel sera intégré l’ensemble des communautés ne sera pas aisé, a reconnu le maire.

«Les gens habitent dans les régions non incorporées pour avoir plus de liberté et de latitude en ce qui a trait aux questions de zonage.» Néanmoins, plusieurs voudraient «un plan d’urbanisme […] et une réglementation pour mieux encadrer le développement».

Sans réforme, les gens des anciens DSL «n’ont pas de contrôle sur ce qui se passe chez les voisins. Un beau matin, quelqu’un pourrait découvrir que la propriété voisine est devenue un dépotoir.»

Crise du logement

M. Thériault, le maire sortant de l’ancienne ville de Caraquet, a d’autre part indiqué que la municipalité a excédé ses attentes en matière de construction résidentielle grâce aux projets d’appartements.

Le coût des nouveaux logements n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais plusieurs propriétaires, avant de s’y établir, auraient vendu leurs domiciles, ce qui a nourri le marché immobilier local.

«On a ajouté une cinquantaine de portes (nouveaux logements). Ce ne sont pas des loyers modiques, mais ça a permis de libérer des maisons.»

Et que dire de Airbnb, ce service de location de condos qui incite les investisseurs à accumuler les propriétés?

«C’est un débat qu’on (le conseil) a eu depuis l’été. La COVID-19 a réduit l’offre des chambres d’hôtes (bed and breakfast).»

À Caraquet, a-t-il expliqué, trois gîtes du passant ont été transformés en résidences pour travailleurs étrangers. En outre, depuis deux ans, un des hôtels est aussi occupé par des travailleurs venus de l’extérieur. Ces changements favoriseraient Airbnb, ce qui n’irait pas sans conséquences, croit M. Thériault.

«Airbnb est en partie responsable de la réduction de l’offre résidentielle ordinaire, mais on n’a pas les moyens d’en mesurer l’impact.»

«Il y a une pression assez forte pour réglementer. On voudrait que la province y voit. On doit en mesurer le véritable impact. Airbnb, ce serait plus d’une centaine de logements dans la région de Caraquet, selon les sources», a indiqué le maire Thériault.