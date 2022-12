Le Championnat mondial junior rapporte déjà gros à Moncton

Les journées sont très longues ces temps-ci pour Bill Whalen.

D’une étoile à l’autre, le directeur général des Championnats du monde de hockey junior de l’IIHF colmate des brèche, trouve des remplaçants, règle des problèmes et réalise quelques petits miracles.

Il est un véritable homme-orchestre, avec une fine connaissance de tous les comités et de tous les dossiers qui touchent l’événement.

Il n’a pas tellement le choix puisque c’est la planète toute entière qui débarque à Moncton et Halifax pour le temps des fêtes.

Pour les établissements hôteliers, les restaurants et les différents commerces de la région, cet événement peut faire la différence entre une bonne et une mauvaise année.

À titre d’exemple, le taux d’occupation des hôtels du centre-ville oscille entre 5 et 15% à ce temps de l’année.

Il est actuellement au-dessus de 70%.

Le Delta Beauséjour affiche même complet.

Tous ces gens vont manger dans les restaurants et vont prendre une bière dans les bars entre les parties.

Ce qui réjouit évidemment Bill Whalen.

«J’ai été faire un tour au Old Triangle (un pub du centre-ville) cette semaine et la place était complètement remplie. Je suis allé au Gusto et c’était la même chose. Des gens m’ont dit qu’ils devaient refuser des clients tellement il y avait de monde.»

Les chiffres officiels ne seront connus que dans plusieurs semaines, mais on anticipe déjà des retombées économiques qui oscilleront entre 10 et 20 millions$ pour la région.

Il s’agit d’une belle récompense pour un groupe qui s’est mis au travail dès le mois de septembre.

Le premier défi du comité organisateur a été d’attirer l’attention de Hockey Canada, qui en avait plein les bras avec l’organisation des Mondiaux juniors de 2022, l’été dernier, en Alberta, ainsi que le Championnat du monde U-17, qui a eu lieu en Colombe-Britannique.

Sans mentionner les problèmes qui ont touché leur conseil d’administration cet automne.

Plusieurs se demandaient même si le tournoi allait avoir lieu.

Mais Bill Whalen et son groupe se sont mis au travail.

Son organisation compte 150 bénévoles, répartis en six comités (transports, services médicaux, services aux équipes, officiels hors-glace, accréditations et événements spéciaux.»

Plus de 275 personnes ont soumis leur candidature pour participer à cet événement, mais Hockey Canada et l’IIHF ont choisi de limiter le nombre de bénévoles à 150.

Un groupe baptisé «Team Moncton» avait pour mission de mettre l’accent sur l’expérience des amateurs, que ce soit les décorations, les kiosques, les spectacles extérieurs, ou la célébration spéciale du 31 décembre.

Bill Whalen affiche un large sourire quand on lui parle de cette organisation réglée au quart de tour.

«Je me rends tous les jours au Centre des bénévoles pour jaser avec eux et les remercier pour leur engagement, parce que rien de tout ça n’est possible sans eux», explique-t-il.

«Ce tournoi fait partie de la tradition des Fêtes au Canada et le fait de l’avoir dans notre communauté est quelque chose de très spécial.»

Le grand patron ne rapporte pas de pépins majeurs pour les premiers jours de compétition, mais de nombreux ajustements.

Plusieurs événements sont prévus pour rendre l’expérience inoubliable pour les visiteurs.

Le 31 décembre, la rue Main sera fermée pour accueillir le plus de gens possible.

Au menu, il y aura de la musique Musique (le groupe The Mellotones) et une gigantesque fête familiale, qui sera couronnée par un feu d’artifice.

Un montage vidéo permettra aux amateurs de découvrir l’histoire du hockey à Moncton.

Le tout sera projeté sur les murs du Centre Avenir, de l’édifice du gouvernement du Canada, de l’hôtel Crown Plaza et du Hyatt Place.

Dans tout ce chahut, Bill Whalen a eu une petite pensée pour le regretté Ian Fowler, un ancien employé de la Ville qui a piloté plusieurs projets.

«Je crois qu’il nous regarde en nous disant que c’est exactement ce qu’il avait imaginé. Il a toujours voulu un anneau de glace artificiel dans le centre-ville de Moncton et le fait que cet espace porte maintenant son nom est très spécial», souligne le directeur général.

«Je pense qu’il doit avoir un gros sourire accroché dans le visage quand il regarde toute cette activité dans son centre-ville.»